Κόσμος

Κορονοϊός: νέα εκθετική αύξηση των κρουσμάτων στην Ευρώπη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία στην Ιταλία. Σχεδόν 440 θάνατοι στην Ισπανία. Στη Γαλλία πάνω από 670 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό κατέγραψαν νέα εκθετική αύξηση χθες Κυριακή στην Ευρώπη ιδίως στην Ιταλία, όπου η κατάσταση πλέον χαρακτηρίζεται ανείπωτη «τραγωδία», αλλά και στις ΗΠΑ, όπου εντείνονται οι φόβοι για τον κίνδυνο τα νοσοκομεία να μην είναι πλέον σε θέση να αντεπεξέλθουν σύντομα.

Υπό πίεση, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) μισάνοιξε χθες την πόρτα στην αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων που κανονικά θα διεξαχθούν το καλοκαίρι στο Τόκιο, αλλά έδωσε στον εαυτό της περιθώριο τέσσερις εβδομάδες για να αποφασίσει.

Ένα δεύτερο κύμα μοιάζει να χτυπάει την Ασία, ενώ τα βλέμματα στρέφονται επίσης στην Αφρική. «Μείνετε σπίτι»: η προτροπή για την αποφυγή των συγκεντρώσεων και των κοινωνικών επαφών, που διευκολύνουν τον επιπολασμό, επαναλαμβάνεται, ολοένα περισσότερο και πιο εκτενώς, σε όλο τον κόσμο. Από την Ουχάν της κεντρικής Κίνας, από όπου άρχισε η πανδημία, ως τη Νέα Υόρκη, περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους για να αποφύγουν τη μόλυνση από τον ιό, ο οποίος έχει πλέον προσβάλει πάνω από 324.000 ανθρώπους, τους μισούς εξ αυτών στην Ευρώπη.

Περίπου 14.400 από τους ανθρώπους που μολύνθηκαν έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους πάνω από 7.500 στην Ευρώπη. Η χώρα που έχει δεχθεί το πιο βαρύ πλήγμα (5.476 νεκροί) είναι η Ιταλία, η οποία ζει ένα φρικιαστικό σενάριο, που τρέμουν όλοι οι υπόλοιποι, με ορισμένες περιοχές με επίπεδα εξάπλωσης εκτός κάθε ελέγχου και απόλυτο κορεσμό των δομών υγείας.

Καθώς η πανδημία στοίχισε τη ζωή σε 651 ανθρώπους μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες, ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ανήγγειλε την διακοπή «κάθε παραγωγικής δραστηριότητας που δεν είναι απολύτως απαραίτητη». Για τον περιφερειάρχη της Λομβαρδίας, η κατάσταση έχει πάρει πλέον διαστάσεις «τραγωδίας». Χθες Κυριακή, στους έρημους δρόμους της Ρώμης ο ήχος που κυριαρχούσε ήταν αυτός από τις καμπάνες των εκκλησιών, ενώ αστυνομικοί έλεγχαν τους λιγοστούς διερχόμενους.

Σχεδόν 440 θάνατοι στην Ισπανία – Συναγερμός στη Γαλλία

Η χώρα που υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα στην Ευρώπη, η Ισπανία, κατέγραψε σχεδόν 400 νέους θανάτους μέσα σε 24 ώρες (+30%), γεγονός που αύξησε το σύνολο των νεκρών που θρηνεί η χώρα στους 1.720. Ένα γιγαντιαίο νοσοκομείο εκστρατείας τέθηκε σε λειτουργία στη Μαδρίτη, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι παρατείνει τον περιορισμό του πληθυσμού ως την 11η Απριλίου. Ο ισπανός τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο ανακοίνωσε ότι έχει μολυνθεί, αν και διαβεβαίωσε πως είναι «καλά». Διευκρίνισε πως δεν βρίσκεται στην Ισπανία.

Στη Γαλλία, όπου πάνω από 670 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, το «κύμα» χτυπά τη χώρα, συνόψισε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα μέτρα περιορισμού θα παραταθούν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ/ΜΠΕ.

Στη γειτονική Βρετανία, ο τόνος άλλαξε: «Οι αριθμοί (...) επιταχύνονται. Βρισκόμαστε μερικές εβδομάδες από [μια επιδημιολογική κατάσταση παρόμοια με] την Ιταλία», προειδοποίησε χθες ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Αντιμέτωπη με την εξάπλωση του κορονοϊού, η κυβέρνησή του διέταξε να κλείσουν σχολεία, παμπ, σινεμά και αθλητικοί χώροι, αλλά δεν επέβαλε γενικευμένο περιορισμό της κίνησης του πληθυσμού.

Η Γερμανία απαγόρευσε χθες τις συγκεντρώσεις περισσοτέρων των δύο ανθρώπων σε δημόσιους χώρους. Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η οποία είχε έλθει σε επαφή με γιατρό που επιβεβαιώθηκε πως έχει μολυνθεί, τέθηκε σε καραντίνα.

Κίνδυνος «ελλείψεων»

Στις ΗΠΑ, ο κορονοϊός στοίχισε τη ζωή, για πρώτη φορά, σε πάνω από 100 ανθρώπους μέσα σε 24 ώρες, γεγονός που αύξησε τον απολογισμό της πανδημίας σε πάνω από 400 νεκρούς εκεί μέχρι χθες.

Ενώ πάνω από το ένα τρίτο των Αμερικανών αντιμετωπίζει κάποιο βαθμό περιορισμού της κίνησης, ο Δημοκρατικής δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μπιλ ντε Μπλέιζιο, στηλίτευσε χθες τη διαχείριση της πανδημίας από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τους θανάτους «ανθρώπων που θα μπορούσαν να ζήσουν», να έχουν σωθεί. «Βρισκόμαστε, ειλικρινά, δέκα ημέρες πριν από τη γενικευμένη έλλειψη αναπνευστήρων, χειρουργικών μασκών, υλικών απαραίτητων ώστε ένα νοσοκομείο να μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί», προειδοποίησε ο δήμαρχος μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο από την πλευρά του στηλίτευσε το γεγονός ότι πολλές αμερικανικές πολιτείες ανταγωνίζονται η μια την άλλη όσον αφορά τις αγορές εξοπλισμού και αναλωσίμων που χρειάζονται απελπιστικά. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του επέκρινε μέσω Twitter «ορισμένους» κυβερνήτες πολιτειών που «επιρρίπτουν την ευθύνη για τα δικά τους σφάλματα και τις δικές τους παραλείψεις στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Ενώ ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, ο επικεφαλής ειδικός του Λευκού Οίκου, διαβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα στείλει μαζικά στη Νέα Υόρκη, στην Καλιφόρνια και στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, εστίες της πανδημίας στις ΗΠΑ, εξοπλισμό και υλικό.

Φόβοι για την Αφρική

Στη Λατινική Αμερική, η Χιλή επέβαλε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Η χώρα της περιφέρειας που έχει δεχθεί το πιο βαρύ πλήγμα (1.128 κρούσματα, από τα οποία 18 θανατηφόρα), η Βραζιλία, με 210 εκατομμύρια κατοίκους, κρατάει την ανάσα της. Την ώρα που ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου συνεχίζει να υποβαθμίζει την πανδημία, οι κυβερνήτες των πολιτειών αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και ανακοινώνουν μέτρα περιορισμού.

Η Ασία, όπου ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει τα 95.000, εκφράζονται φόβοι πως πλήττεται από το δεύτερο κύμα μολύνσεων. Ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων δεν παύει να μειώνεται στην ίδια την ηπειρωτική Κίνα, η Εθνική Επιτροπή Υγείας έκανε λόγο χθες για 46 νέα κρούσματα το Σάββατο, εκ των οποίων 45 «εισαγόμενα», πράγμα που αφήνει να εννοηθεί πως η χώρα από όπου ξεκίνησε η πανδημία κινδυνεύει να υποστεί το χτύπημα του φαινομένου του μπούμερανγκ.

Εκατομμύρια Ινδοί άρχισαν χθες να τελούν υπό πειραματικό περιορισμό στη χώρα του 1,2 δισεκ. κατοίκων όπου καταγράφονται 320 κρούσματα — αριθμός όμως μάλλον υποτιμημένος, κατά πολύ, από τις αρχές. Αν κι έχει υποστεί βαρύ πλήγμα με περίπου 1.700 νεκρούς, κατά τα επίσημα στοιχεία, τα οποία αμφισβητούνται από αρκετούς, το Ιράν δεν έχει ακόμα εφαρμόσει γενικευμένο περιορισμό της κίνησης των προσώπων.

Το γειτονικό Ιράκ αντίθετα ανακοίνωσε χθες πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στις 18 επαρχίες της χώρας, το σύστημα υγείας της οποίας είναι διαλυμένο, μετά τον θάνατο 20 ανθρώπων. Κι αν η Αφρική, μέχρι τώρα συγκριτικά αλώβητη, χτυπηθεί με τη σειρά της; «Ας φανούμε υπεύθυνοι», αλλιώς «θα πεθάνουμε όλοι και θα πάμε στην κόλαση!», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ζιμπάμπουε, ο Νικ Μανγκουάνα, αναφερόμενος στην κοσμοσυρροή στις εκκλησίες της Χαράρε χθες, παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων πλέον των εκατό ανθρώπων.

Με τηλεβόες στα χέρια, αστυνομικοί στο Λάγκος, την αχανή μεγαλούπολη των είκοσι εκατομμυρίων κατοίκων, προσπαθούσαν επίσης να αποτρέψουν τους πιστούς να πάνε στις εκκλησίες, που είναι σχεδόν πάντα κατάμεστες τις Κυριακές στη Νιγηρία.

Η ωρολογιακή βόμβα είναι επίσης οικονομική: για να στηρίξουν την οικονομία, ολόκληροι τομείς της οποίας έχουν παραλύσει, προμηνύοντας κοινωνική τραγωδία, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να δώσουν τη δυνατότητα στην ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα να δανείζει απευθείας επιχειρήσεις και να διευκολύνει τις δανειακές χορηγήσεις από τις τράπεζες για να εξασφαλιστεί η ρευστότητα στην αγορά. Το ποσό για το οποίο γίνεται λόγος δεν έχει προηγούμενο: 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.