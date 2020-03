Πολιτισμός

Θετικός στον κορονοϊό ο Πλάθιντο Ντομίνγκο

Ο Ισπανός τενόρος ανακοίνωσε μέσω Facebook το αποτέλεσμα του τεστ, στο οποίο υπεβλήθη.

Ο Ισπανός τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο ανακοίνωσε την Κυριακή ότι διαγνώστηκε με κορονοϊό μετά το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε αλλά δήλωσε ότι είναι "καλά στην υγεία του".

"Θεωρώ ότι είναι καθήκον μου να ανακοινώσω ότι το τεστ στο οποίο υποβλήθηκα βγήκε θετικό στον Covid-19, που ονομάζεται και κορονοϊός", ανακοίνωσε ο 79χρονος τραγουδιστής της όπερας στη σελίδα του στο Facebook.

Ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν τεθεί σε καραντίνα "για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται" και όλοι είναι "καλά", πρόσθεσε.

"Αλλά είχα συμπτώματα, βήχα και πυρετό, και έτσι αποφάσισα να κάνω το τεστ και το αποτέλεσμα ήταν θετικό", διευκρίνισε.