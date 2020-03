Κόσμος

Κορονοϊός: νοσοκομειακός γιατρός ανάμεσα στα θύματα στη Γαλλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής, 112 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στα γαλλικά νοσοκομεία...

Το "κύμα" διογκώνεται και τα περιοριστικά μέτρα μπορεί να παραταθούν στη Γαλλία, όπου η επιδημία του κορονοϊού έχει σκοτώσει τουλάχιστον 674 ανθρώπους, στους οποίους περιλαμβάνεται για πρώτη φορά ένας νοσοκομειακός γιατρός, και προκαλεί όλο και περισσότερες νοσηλείες.

Το άγχος εντείνεται και ο στρατός των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχασε σήμερα τον πρώτο στρατιώτη του, έναν 67χρονο γιατρό που πέθανε αφότου είχε αναλάβει τη νοσηλεία των πρώτων ασθενών με κορονοϊό.

Μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής, 112 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στα γαλλικά νοσοκομεία, με τις αρχές να γνωρίζουν ότι πιθανόν να επήλθαν και άλλοι θάνατοι στην πόλη ή σε γηροκομεία. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 1.559 και πλέον ανέρχεται σε 16.018. Ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών ανήλθε σε 7.240, εκ των οποίων 1.746 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας (με σχεδόν το ένα τρίτο αυτών των σοβαρών περιστατικών να έχουν ηλικία μεταξύ 40 και 65 ετών). "Η κατάσταση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται τις επόμενες ημέρες προτού τα αποτελέσματα του αυστηρού περιορισμού επιβραδύνουν την επιδημία", δήλωσε ο γενικός διευθυντής Υγείας Ζερόμ Σαλμόν απηχώντας τις δηλώσεις του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν σε εβδομαδιαία εφημερίδα. "Το κύμα είναι εδώ".

Παράλληλα, η υφυπουργός Οικολογικής Μετάβασης Εμανουέλ Βαργκόν ανακοίνωσε σήμερα ότι διαγνώστηκε με τον κορονοϊό, και έγινε το τρίτο μέλος της γαλλικής κυβέρνησης που προσβάλλεται από τον Covid-19 "Σήμερα διαγνώστηκα θετική στον Covid-19. Έχω μόνο ήπια συμπτώματα επί του παρόντος", δήλωσε η υφυπουργός στο Twitter. "Εφαρμόζω τον κανόνα: μένω στο σπίτι για να ξεκουραστώ και για να προστατεύσω τους άλλους". Ο ιός έχει προσβάλει επίσης τον υπουργό Πολιτισμού Φρανκ Ριστέρ και την έτερη υφυπουργό Οικολογικής Μετάβασης Μπρυν Πουαρσόν.