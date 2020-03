Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: είναι στο χέρι μας να μην γίνουμε Ιταλία (βίντεο)

"Εάν πειθαρχήσουμε στα μέτρα, μπορούμε να ανακόψουμε την πορεία του ιού" τονισε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γ. Παναγιωτακόπουλος.