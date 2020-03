Life

“Your Face Sounds Familiar”: εκπλήξεις, ανατρεπτικές εμφανίσεις και ένας μεγάλος νικητής (βίντεο)

Εντυπωσιακές μεταμφιέσεις, μοναδικές εμφανίσεις, ένας μεγάλος νικητής! Όλα όσα έγιναν στο 6ο επεισόδιο του YFSF, στο οποίο δεν συμμετείχε το κοινό λόγω των μέτρων του κορονοϊού.

Το νέο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» μεταμόρφωσε ακόμα ένα βράδυ μας με πολλές εκπλήξεις και ανατρεπτικές εμφανίσεις!

Η σταθερή αξία του «Your Face Sounds Familiar», η οικοδέσποινα Μαρία Μπεκατώρου, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Γιώργος Μαζωνάκης, Δημήτρης Σταρόβας, Αλέξης Γεωργούλης και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, καθώς και οι δέκα ταλαντούχοι παίκτες μας χάρισαν, ξανά, κορυφαίες στιγμές απόλαυσης, συγκίνησης και γέλιου στο υπερσύγχρονο πλατό του «Your Face Sounds Familiar», με ένα… buzzer πιο απρόβλεπτο από ποτέ.

Οι μεταμορφώσεις που απολαύσαμε στο 6ο επεισόδιο:

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - BRITNEY SPEARS

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΑΓΚΙΕ - LIONEL RICHIE

ΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ - ΛΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΑ





ΕΥΡΥΔΙΚΗ - MADONNA





ΤΑΝΙΑ ΜΠΡΕΑΖΟΥ - ΤΖΕΝΗ ΒΑΝΟΥ





ΛΑΜΠΗΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ - DALIDA





ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ





ΔΑΝΑΗ ΛΟΥΚΑΚΗ - ΜΠΕΣΣΥ ΑΡΓΥΡΑΚΗ





ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ

Μετά τις μεταμορφώσεις, η κριτική επιτροπή ψήφισε για νικητή τον Νικόλα Ραπτάκη, ο οποίος είχε μεταμφιεστεί σε Λένα Ζευγαρά.





Όπως κάθε σεζόν έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar» διατηρεί τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα και δίνει την ευκαιρία στον νικητή διαγωνιζόμενο κάθε επεισοδίου να προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.