Κόσμος

Αιματηρή εξέγερση σε φυλακή λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τριάντα δύο από τους φυλακισμένους που τραυματίστηκαν νοσηλεύονται...

Εξέγερση ξέσπασε σε φυλακή στην Μπογοτά αργά το βράδυ του Σαββάτου με αποτέλεσμα 23 κρατούμενοι να σκοτωθούν και άλλοι 83 να τραυματιστούν, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης χθες Κυριακή, καθώς έγκλειστοι διαμαρτύρονται για τις ανθυγιεινές συνθήκες εν μέσω των μέτρων αποκλεισμού της πρωτεύουσας της καραντίνας για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Τριάντα δύο από τους φυλακισμένους που τραυματίστηκαν νοσηλεύονται, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Μαργαρίτα Καμπέγιο, διευκρινίζοντας ότι τραυματίστηκαν επίσης επτά φύλακες, δύο από τους οποίους είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Καμπέγιο έκανε λόγο για απόπειρα «απόδρασης» στη φυλακή Ελ Μοδέλο και «εξεγέρσεις σε διάφορα κέντρα κράτησης» σε όλη τη χώρα, απορρίπτοντας το ότι οι ταραχές στην πρώτη φυλακή σχετίζονταν με τις συνθήκες υγιεινής.

Πολλοί έγκλειστοι καταγγέλλουν πως ο κίνδυνος εξάπλωσης είναι τεράστιος στις φυλακές, στις περισσότερες από τις οποίες κρατούνται πολλοί περισσότεροι από ό,τι προβλέπει η θεωρητική χωρητικότητά τους.

Στην Κολομβία των 48 εκατ. κατοίκων θα τεθεί σε ισχύ καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας το βράδυ τα μεσάνυχτα αύριο Τρίτη ως τη 12η Απριλίου για να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας.

Μέχρι χθες, οι υγειονομικές αρχές της χώρας των Άνδεων είχαν καταγράψει 231 επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 και δύο θανάτους από την ασθένεια COVID-19.

Η Καμπέγιο τόνισε ότι κανένας κρατούμενος δεν απέδρασε. «Δεν υπάρχει κανένα υγειονομικό πρόβλημα που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει αυτές τις σχεδιασμένες εξεγέρσεις. Δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα μόλυνσης, ούτε κανένας κρατούμενος ούτε κανένας φύλακας ή σωφρονιστικός υπάλληλος έχει κορονοϊό», επέμεινε.

Η ανεξάρτητη αρχή προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση της Κολομβίας να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις φυλακές και να αφήσει ελεύθερους τους πιο ηλικιωμένους κρατούμενους και αυτούς που εκτίουν ποινές ως και οκτώ ετών.

Οι 132 φυλακές της Κολομβίας έχουν ονομαστική χωρητικότητα 81.000 θέσεων, αλλά σε αυτές κρατούνται πάνω από 121.000 άνθρωποι, κατά στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η δεύτερη Κολομβιανή που υπέκυψε μετά τη μόλυνσή της από τον κορονοϊό ήταν μια 70χρονη στην πόλη Κάλι, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας χθες. Η κόρη της επέστρεψε στη χώρα από την Κούβα, όπου είχε έρθει σε επαφή με έναν Αμερικανό που επιβεβαιώθηκε πως έχει προσβληθεί. Η κόρη έχει βήχα. Ο σύζυγος της θανούσας, 74 ετών, επιβεβαιώθηκε πως μολύνθηκε.