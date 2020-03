Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: θέμα χρόνου η αναβολή τους λόγω κορονοϊού

Η απόφαση να αναβληθούν οι Αγώνες «μπορεί να γίνει αναπόφευκτη» αναγνώρισε ο Σίνζο Άμπε. Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι δεν θα στείλει τους αθλητές του στο Τόκιο.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανέφερε ότι εντείνει τους «σχεδιασμούς» της για κάθε «σενάριο» όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, συμπεριλαμβανομένης της αναβολής τους, καθώς ο κορονοϊός δεν σταματά να εξαπλώνεται.

Η απόφαση να αναβληθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν το καλοκαίρι στο Τόκιο «μπορεί να γίνει αναπόφευκτη» εάν η πανδημία του κορονοϊού συνεχίσει να εξαπλώνεται κατά τρόπο που καθιστά ανέφικτο να γίνει η διοργάνωση υπό ασφαλείς συνθήκες, αναγνώρισε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε.

Ο Άμπε σημείωσε πως η απόφαση της ΔΟΕ συνάδει με τη θέση πως οι αγώνες θα μπορούσαν να διεξαχθούν κανονικά, αλλά μόνο πλήρεις. «Αν αυτό γίνει δύσκολο, μπορεί να μην έχουμε καμία άλλη επιλογή παρά να εξετάσουμε την αναβολή» των αγώνων, με δεδομένη την αρχή πως προέχει η υγεία των αθλητών, πρόσθεσε, απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο. Η ακύρωση των Αγώνων αποκλείεται, επέμεινε ο Άμπε.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας πρόσθεσε ότι εξέφρασε τη θέση του στον επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων της ιαπωνικής πρωτεύουσας, τον Γιοσίρο Μόρι, το απόγευμα της Κυριακής, ο οποίος κατόπιν συζήτησε το ζήτημα με τον πρόεδρο ΔΟΕ της Τόμας Μπαχ. Ο Άμπε έκρινε ακόμη τοποθετούμενος στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ότι το καλύτερο θα ήταν η απόφαση της ΔΟΕ να ληφθεί και να κοινοποιηθεί στο Τόκιο το συντομότερο δυνατόν.

Ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020, Γιοσίρο Μόρι, δήλωσε σήμερα ότι οι διοργανωτές θεωρούν την αναβολή ως ένα από τα πολλά σενάρια που έχουν ως στόχο να είναι έτοιμα σε τέσσερις εβδομάδες, αλλά ότι οι Αγώνες δεν θα ακυρωθούν. Ο Μόρι είπε σε μια συνέντευξη Τύπου, πως μια ομάδα ανθρώπων από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τους διοργανωτές του Τόκιο, θα συζητήσουν πώς να προχωρήσουν με τους Αγώνες. «Δεν είμαι ανόητος να θέλω να θέσω σε δοκιμασία τους αθλητές και τους ανθρώπους που θα έρθουν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες». Επίσης σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στο πρόγραμμα της λαμπαδηδρομίας, διαδρομής της Ολυμπιακής φλόγας που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει επίσημα στις 26 Μαρτίου.

Ο Τοσίρο Μούτο, διευθύνων σύμβουλος της οργανωτικής επιτροπής του Τόκιο, τόνισε από την πλευρά του: «Νομίζω ότι η ΔΟΕ πιστεύει ότι η ακύρωση θα ήταν κακή για τους αθλητές και τους ενδιαφερόμενους. Πάντως όλες οι επιλογές είναι ανοικτές, δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό το σημείο εάν οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν μέσα σε αυτό το ημερολογιακό έτος ή όχι».

Ο αντιπρόεδρος της ΔΟΕ, Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ Τζούνιορ, μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα Mundo Deportivo, παραδέχθηκε ότι έφτασε η ώρα η ΔΟΕ να μελετήσει το Σχέδιο Β.

«Λόγω της εξέλιξης που έχει η πανδημία του κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες, έχει έρθει η στιγμή να εξερευνήσουμε το Σχέδιο Β σχετικά με τους Αγώνες του Τόκιο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις ημερομηνίες καθώς και άλλες συνιστώσες. Το θέμα είναι τόσο περίπλοκο: συμβόλαια, Ολυμπιακό χωριό, ημερολόγιο, χορηγοί, τηλεοράσεις, ξενοδοχεία, αθλητές .. Γι αυτό το λόγο για να κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση στους διοργανωτές, πήραμε χρόνο τέσσερις εβδομάδες», ο Ισπανός στην εφημερίδα. «Οι Αγώνες του Τόκιο δεν έχουν αναβληθεί, οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι περίπλοκες και απαιτείται λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης. Η ΔΟΕ είναι εδώ για να εγγυηθεί στον κόσμο ότι οι Ολυμπιακές αξίες θα είναι και πάλι στην υπηρεσία της κοινωνίας », πρόσθεσε σύμφωνα με το ΑΠΕ/ΜΠΕ.

Την ίδια ώρα, ο Καναδάς «έλαβε τη δύσκολη απόφαση να μη στείλει ομάδες» αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας, η Καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Καναδική Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Στέλεχος της ολυμπιακής επιτροπής της Αυστραλίας εκτίμησε σήμερα πως είναι «σαφές» ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν μπορούν να διεξαχθούν όπως είναι προγραμματισμένο το καλοκαίρι στο Τόκιο και πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός πλέον πρέπει να γίνει για το 2021.