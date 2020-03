Life

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν προσβλήθηκε από κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο έκπτωτος χολιγουντιανός παραγωγός είναι ο ένας από τους δύο κρατούμενους στη φυλακή Γουέντι που έχουν μολυνθεί από κορονοϊό.

Ο πρώην κινηματογραφικός παραγωγός Χάρβεϊ Γουάινστιν, που πρόσφατα καταδικάστηκε να εκτίσει 23 χρόνια κάθειρξη για σεξουαλική επίθεση και βιασμό, μολύνθηκε από τον κορονοϊό στη φυλακή, ανέφεραν χθες Κυριακή αμερικανικά ΜΜΕ.

Αρκετές πηγές επιβεβαίωσαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο TMZ, που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τις διασημότητες, ότι ο έκπτωτος χολιγουντιανός παραγωγός, 68 ετών, είναι πράγματι ο ένας από τους δύο κρατούμενους στη φυλακή Γουέντι, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, που επιβεβαιώθηκε πως έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2.

Η τοπική εφημερίδα Niagara Gazette ήταν η πρώτη που δημοσίευσε την πληροφορία, το βράδυ χθες Κυριακή. Εκπρόσωπος του Γουάινστιν αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο ερωτηθείς σχετικά από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η διεύθυνση σωφρονιστικών καταστημάτων της Νέας Υόρκης δεν απάντησε όταν αποπειράθηκε να επικοινωνήσει μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Γουάινστιν μετήχθη την Τετάρτη στο κέντρο κράτησης Γουέντι από τη διαβόητη φυλακή του Ράικερς Άιλαντ, στη συνοικία Κουίνς της Νέας Υόρκης, όπου κρατείτο μετά την καταδίκη του την 11η Μαρτίου. Πριν από τη μεταγωγή του, του προσφέρθηκαν φροντίδες σε νοσοκομείο του Μανχάταν για τους πόνους που έχει στο στήθος — πάσχει από καρδιοπάθεια, διαβήτη και αρτηριακή υπέρταση. Σύμφωνα με τον Τύπο, σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές του Ράικερς Άιλαντ και του Σινγκ Σινγκ, επίσης στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώθηκε πως έχουν μολυνθεί την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που έχουν δημοσιοποιήσει οι αρχές των ΗΠΑ, 416 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην ασθένεια COVID-19, ενώ πάνω από 33.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2. Ο Γουάινστιν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση με θύμα την πρώην βοηθό παραγωγής Μίμι Χαλέι και τον βιασμό της ηθοποιού Τζέσικας Μαν, αναμένεται να κληθεί να λογοδοτήσει για σωρεία άλλων υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας για παρόμοια κακουργήματα. Ο άλλοτε πανίσχυρος παραγωγός, που πήρε Όσκαρ για τον «Ερωτευμένο Σέξπιρ» (1998, σκηνοθεσία Τζον Μάντεν), κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις από περίπου 90 γυναίκες, ανάμεσά τους τις ηθοποιούς Αντζελίνα Τζολί και Σάλμα Χάγεκ.