Κόσμος

Κορονοϊός: δραματικές εκκλήσεις και αυξημένα κρούσματα στη Γερμανία

Κοντεύουν τα 24.000 τα κρούσματα, ενώ ξεπέρασαν τους 90 οι νεκροί. Παραμένει σε καραντίνα η Μέρκελ.

Περισσότερα από 23.974 είναι πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, τα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Γερμανία, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 92.

Χθες Κυριακή παρατηρήθηκε ωστόσο μικρή κάμψη στον ρυθμό αύξησης των κρουσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από χθες το βράδυ η εφαρμογή των νέων περιοριστικών μέτρων για την κυκλοφορία και τις επαφές των πολιτών.

Δραματικές παραμένουν οι εκκλήσεις πολιτικών και επιστημόνων, με την Άγγελα Μέρκελ να διανύει την δεύτερη μέρα προληπτικού κατ’ οίκον περιορισμού της.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, την Κυριακή καταγράφηκαν 1.948 νέα κρούσματα, ενώ την προηγουμένη είχαν διαπιστωθεί 2.705. Το Ινστιτούτο επισημαίνει ωστόσο ότι λόγω του Σαββατοκύριακου ενδεχομένως να μην έχουν αναφερθεί όλα τα κρούσματα από τα κατά τόπους κέντρα και παραπέμπει στα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν σήμερα και αύριο προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία της επιδημίας.

Την ίδια ώρα η Διευθύντρια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου του Βόλφσμπουργκ Μπερναντέτ Έρντμαν, μιλώντας σε ενημερωτική εκπομπή του ARD, εξέφρασε τον φόβο ότι η απόφαση που ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για περαιτέρω περιορισμούς «ήρθε πολύ αργά» και προειδοποίησε ότι «βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν από την κατάρρευση» του συστήματος υγείας. «Εάν οι αριθμοί αυξηθούν τόσο όσο προβλέπουν οι επιδημιολόγοι, τότε δεν θα μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος», ξεκαθάρισε η κυρία Έρντμαν, κάνοντας λόγο για ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό προστασίας. Η γιατρός επισήμανε ακόμη ότι αυτού του είδους οι περιορισμοί πιθανότατα δεν μπορούν να γίνουν για πολύ καιρό ανεκτοί από τους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ, ο οποίος συμμετείχε στην εκπομπή με ζωντανή σύνδεση από το Μόναχο, εξήγησε την απόφασή του το κρατίδιό του να εφαρμόσει αυστηρότερους κανόνες από αυτούς που ανακοίνωσε η καγκελάριος. «Η μοναδική σύσταση που έχουμε από τους ειδικούς, η μοναδική δυνατότητα να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή, είναι ο περιορισμός των επαφών», δήλωσε ο κ. Σέντερ, ο οποίος ανακοίνωσε ήδη την Παρασκευή ότι δεν επιτρέπεται να συναντάται κανείς με οποιονδήποτε άλλον εκτός από τα άμεσα μέλη της οικογένειάς του, με τα οποία ζει κάτω από την ίδια στέγη. Η κυρία Μέρκελ από την πλευρά της, έπειτα από τηλεδιάσκεψη με τους πρωθυπουργούς των 16 κρατιδίων, αναφέρθηκε σε απαγόρευση συνάντησης τριών ατόμων και άνω.

«Η Γερμανία δεν επιτρέπεται να φθάσει στο σημείο καταστροφής που βρίσκεται η Ιταλία, όπου γιατροί καλούνται να αποφασίσουν ποιος θα ζήσει και ποιος όχι», δήλωσε ο κ. Σέντερ και πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως εκτός από τον περιορισμό των επαφών, «ο κόσμος μπορεί μόνο να ελπίζει και – όποιος είναι πιστός – να προσεύχεται, ότι η Γερμανία δεν θα χτυπηθεί τόσο βαριά». Τόσο ο κ. Σέντερ όσο και ο υπουργός Καγκελαρίας Χέλγκε Μπράουν που συμμετείχαν στην ίδια εκπομπή απέφυγαν να προσδιορίσουν πόσο θα μπορούσαν να κρατήσουν αυτοί οι περιορισμοί.

«Είναι κάτι που μπορεί να κάνει κανείς μόνο για περιορισμένο χρόνο», σημείωσε πάντως ο κ. Μπράουν, ο οποίος είναι ιατρός. «Εάν είμαστε σοβαροί, θα μπορούμε να πούμε πως συνεχίζουμε, μόνο όταν θα έχει καταστεί σαφές το αποτέλεσμα αυτών των περιορισμών, σε διάστημα 10-14 ημερών», εξήγησε ο ίδιος, διότι τότε θα γνωρίζουμε πόσο επιβαρύνεται το σύστημα υγείας. Εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος σε ό,τι αφορά την επάρκεια υλικών στα νοσοκομεία, αναφέροντας ότι έχουν γίνει παραγγελίες για «τεράστιες ποσότητες», οι οποίες έχουν αρχίσει να φθάνουν στους προορισμούς τους, καθώς, όπως είπε, εξομαλύνεται πλέον η κατάσταση με την μεταφορά αγαθών στο εσωτερικό της ΕΕ, αφού έχουν επιβληθεί αυστηροί περιορισμοί μεταξύ των χωρών.

Αισιόδοξη σχετικά με την προοπτική απόδοσης των νέων μέτρων εμφανίστηκε την ίδια ώρα η ιολόγος Μέλανι Μπρίνκμαν, η οποία, μιλώντας επίσης στο ARD, προέβλεψε ότι οι νέοι περιορισμοί θα αποδώσουν, αλλά το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση θα είναι διαφορετικό κατά τόπους, καθώς κάποια κρατίδια, όπως είπε, βρίσκονται πιο μπροστά, ενώ κάποια ξεκινούν μόλις τώρα.

Στο μεταξύ η καραντίνα της κυρίας Μέρκελ, καθώς ο γιατρός της, τον οποίο συνάντησε την περασμένη Παρασκευή, επιβεβαιώθηκε πως έχει μολυνθεί, προκαλεί ήδη πολιτική αντιπαράθεση. Ο βουλευτής Βαυαρίας της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Αντρέας Βίνχαρτ σε ανάρτησή του στο Twitter σχολίασε: «Η Μέρκελ σε καραντίνα! Πίσω από τα κάγκελα θα ήταν καλύτερα, αλλά είναι μια αρχή», για να λάβει την πρώτη απάντηση από τον Γενικό Γραμματέα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Λαρς Κλινγκμπάιλ: «Μένω άφωνος». Από την πλευρά της κυβέρνησης, τονίστηκε πάντως κατ’ επανάληψη ότι η καραντίνα της καγκελαρίου είναι προληπτική και ότι η ίδια θα ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της. Οι περισσότερες συνεργασίες της, επισημάνθηκε, πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα ούτως ή άλλως με τηλεδιασκέψεις.

Στο πλαίσιο των μέτρων ανακούφισης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση, οι Πράσινοι ζήτησαν χθες να συμπεριληφθούν ιταλικές εταιρίες σε εκείνες που θα στηριχτούν από την γερμανική κρατική τράπεζα επενδύσεων KfW και την γαλλική Bpifrance.