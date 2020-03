Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο κορονοϊός “υποβαθμίζει” την ποιότητα των βίντεο σε Facebook και Instagram

Μέτρα για να αποτραπεί τυχόν συμφόρηση του δικτύου μετά και την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα.

To Facebook θα υποβαθμίσει την ποιότητα του βίντεo streaming τόσο στη δική του πλατφόρμα όσο και σε εκείνη του θυγατρικού Instagram στην Ευρώπη, ανταποκρινόμενο στην έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα.

Αυτό γίνεται προκειμένου να μην υπερφορτωθούν και υποστούν συμφόρηση τα ευρυζωνικά δίκτυα, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τηλεργασίας, εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, ψηφιακής ψυχαγωγίας, αλλά και ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας εξαιτίας του κορονοϊού.

Είχε προηγηθεί ανάλογη πρωτοβουλία εκ μέρους του Netflix, του YouTube και της Amazon. Εκπρόσωπος του Facebook δήλωσε ότι «προκειμένου να συμβάλουμε, ώστε να αποτραπεί τυχόν συμφόρηση του δικτύου, θα μειώσουμε πρόσκαιρα τα bits των βίντεο στο Facebook και στο Instagram στην Ευρώπη». Αυτό θα κρατήσει όσο συνεχίσουν να υπάρχουν ανησυχίες για την ομαλή λειτουργία των δικτύων, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.

Το Netflix και το YouTube έχουν ορίσει ένα όριο 30 ημερών για την υποβάθμιση της ποιότητας των δικών τους βίντεο, ενώ η Disney είπε ότι θα κάνει περικοπή κατά τουλάχιστον 25% της ποιότητας των δικών της βίντεο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου θα θέσει σε κυκλοφορία την επόμενη εβδομάδα τη νέα υπηρεσία της Disney+, ανταγωνιστική του Netflix. Το βίντεο συνεχούς ροής (streaming) μπορεί να καταλαμβάνει ακόμη και τα δύο τρίτα της κίνησης δεδομένων στα σταθερά και κινητά ευρυζωνικά δίκτυα.