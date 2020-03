Κόσμος

Ελληνίδα γιατρός στην Ιταλία: είμαστε σε “εμπόλεμη κατάσταση” (βίντεο)

“Δυστυχώς, πρέπει να επιλέγεις αν θα σωθεί η κόρη ή ο πατέρας σου”, λέει η Παναγιώτα Μουζακίτη, “κρούωντας τον κώδωνα” για την Ελλάδα.