Life

Πωλείται το παλάτι όπου έκανε διακοπές η Τζάκι Ωνάση

Το τριώροφο σπίτι, γνωστό ως Minor Cay, διατίθεται έναντι αρκετών εκατομμυρίων

Στη δεκαετία του 1970, η Ζακλίν Μπουβιέ Κέννεντυ Ωνάση και η αδελφή της Λι Ραντζιβίλ περνούσαν τα χειμωνιάτικα Σαββατοκύριακα στις Μπαχάμες, στο σπίτι του «βασιλιά» της κέτσαπ Τζακ Χέινζ.

Τώρα, το τριώροφο σπίτι, γνωστό ως Minor Cay, βρίσκεται προς πώληση έναντι 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων (από την Christie's International Real Estate).

Το σπίτι των πέντε υπνοδωματίων και των πέντε μπάνιων, το «αγκαλιάζει» μία πισίνα στις τρεις πλευρές του. Την δεκαετία του 1980 το αγόρασε ο Αμερικανός γλύπτης Τζον Σάφερ. Το 2017 ανακαινίστηκε, από την διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Αμάντα Λιντρόθ.

Με θέα στο γήπεδο γκολφ Lyford Cay και το Club, το σπίτι διαθέτει ένα τζάκι από κοραλλιογενείς πέτρες, θολωτές βεράντες, ένα πέτρινο φουαγιέ, μια σπειροειδή σκάλα και ένα υπαίθριο σαλόνι. Μια γέφυρα πάνω από την πισίνα οδηγεί στους κήπους που έχει επιμεληθεί η Τζάκι.