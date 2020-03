Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: άρχισε η πρώτη κλινική δοκιμή εμβολίου στην Κίνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πολλές άλλες χώρες έχουν ήδη μπει στην κούρσα για να βρουν τρόπο να καταπολεμηθεί ο κορονοϊός...

Η Κίνα άρχισε την πρώτη της κλινική δοκιμή εμβολίου για την πρόληψη της μόλυνσης από τον κορονοϊό, ενώ πολλές άλλες χώρες έχουν ήδη μπει στην κούρσα για να βρουν τρόπο να καταπολεμηθεί ο SARS-CoV-2.

Στους 108 εθελοντές, μοιρασμένους σε τρεις ομάδες, έγιναν την Παρασκευή οι πρώτες ενέσεις, αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η αγγλόφωνη εφημερίδα Global Times. Οι εθελοντές, ηλικίας μεταξύ 18 και 60 ετών, κατάγονται όλοι από την πόλη Ουχάν, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο ο ιός, προτού αρχίζει να εξαπλώνεται στο εξωτερικό.

Χθες Κυριακή, πηγή που συμμετέχει στις δοκιμές επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί ότι άρχισε η φάση της πειραματικής χορήγησης του εμβολίου. Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας έδωσαν το πράσινο φως για να αρχίσει η φάση της δοκιμής του εμβολίου σε ανθρώπους τη 17η Μαρτίου, την ημέρα που ανακοινωνόταν η έναρξη μιας πρώτης δοκιμής εμβολίου εναντίον του κορονοϊού στο Σιάτλ, σε 45 ενήλικους εθελοντές. Οι εθελοντές θα παρακολουθούνται για έξι μήνες. Δεν υπάρχει σήμερα κανένα εμβόλιο, ούτε εγκεκριμένη θεραπεία του κορονοϊού, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή μέχρι σήμερα σε πάνω από 14.000 ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η είδηση της δοκιμής καταγράφεται με φόντο τη νέα κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας εξαιτίας της πανδημίας, με τον αμερικανικό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί το Πεκίνο πως φέρει μέρος της ευθύνης για την εξάπλωση αυτού που αποκαλεί «κινεζικό ιό» - ο όρος προκαλεί την οργή του Πεκίνου. Σε τόνο αποφασιστικά εθνικιστικό, κύριο άρθρο της Γκλόμπαλ Τάιμς την περασμένη εβδομάδα εξηγούσε ότι «η ανάπτυξη εμβολίου είναι μια μάχη που η Κίνα δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να χάσει».

Πολυεθνικές της φαρμακευτικής βιομηχανίας δεσμεύθηκαν την Πέμπτη να προμηθεύσουν εμβόλιο για την πρόληψη της ασθένειας COVID-19 «παντού», σε «όλο τον κόσμο», ωστόσο χρειάζονται χρονικό διάστημα από 12 ως 18 μήνες το λιγότερο. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι άρχισε να δοκιμάζει εμβόλιο σε ζώα. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά τον Ιούνιο. Διάφορες χώρες ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο πως άρχισαν αμέσως την ανάπτυξη εμβολίου, αφού έλαβαν από την Κίνα το γονιδίωμα του ιού.