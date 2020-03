Life

“Ενώπιος Ενωπίω” η Ζωζώ Σαπουντζάκη με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Εκτάκτως σε νέα ώρα, το ραντεβού της Δευτέρας με τις απολαυστικές εξομολογήσεις καλλιτεχνών και προσώπων της επικαιρότητας.

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, εκτάκτως ακριβώς τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Ζωζώ Σαπουντζάκη.

Η ηθοποιός μιλά για το ξεκίνημα από τη Θεσσαλονίκη και την πορεία έως τις μεγαλύτερες πίστες της Αμερικής.

Τι λέει για τον Ωνάση, τον Νιάρχο και τους μεγάλους έρωτες της ζωής της.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα, στον ΑΝΤ1.

#EnwpiosEnwpiw