Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 16 νεκροί στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας ήταν διασωληνωμένος εδώ και μία εβδομάδα και υποστηριζόταν μηχανικά.

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Κυριακής ένας 64χρονος άνδρας, που νοσηλευόταν με κορονοϊό στο νοσοκομείο του Ρίου.

Ο άνδρας ήταν διασωληνωμένος εδώ και μία εβδομάδα και υποστηριζόταν μηχανικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Ο άτυχος 64χρονος κατέληξε αργά το βράδυ και προστέθηκε στη λίστα των θυμάτων από κορονοϊό στην Ελλάδα, η οποία μετρά ήδη 16 θύματα.

Χθες από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν 94 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται σε 624.

Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ το 55,7% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι άνδρες.