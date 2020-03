Οικονομία

ΔΕΗ: Έκτακτα μέτρα για λογαριασμούς και εξυπηρέτηση

Έκτακτα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης και βελτίωσης της εξυπηρέτησης δρομολόγησε η ΔΕΗ

Η ΔΕΗ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, "στέκεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία τις δύσκολες ώρες που περνάμε. Βασική της προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και συγχρόνως η στήριξη των καταναλωτών της. Ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο, που επιβάλλεται η μεγαλύτερη δυνατή παραμονή μας στο σπίτι.

Η ΔΕΗ, στο βαθμό των δυνατοτήτων της, προχωρά σε μια σειρά μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης των πολιτών. Ενώ παράλληλα, βοηθά όλους τους πελάτες της να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους και να εξυπηρετηθούν από το σπίτι τους καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ 11770 ή μέσα από την ιστοσελίδα www.dei.gr.

Συγκεκριμένα από τις 26 Μαρτίου 2020 και για το επόμενο τρίμηνο η ΔΕΗ προσφέρει:

Δωρεάν πάγιο για όλους τους πελάτες χαμηλής τάσης.

Έκπτωση 8% στους ευάλωτους πελάτες κατηγορίας Β’ & Γ’ (ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, άτομα σε μηχανική υποστήριξη, που δεν εντάσσονται στο ΚΟΤ). Οι ευάλωτοι πελάτεςδικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου συνεχίζουν να τιμολογούνται με τα ειδικά προνομιακά τιμολόγια και μεγάλες εκπτώσεις.

€5 έκπτωση για όλους τους πελάτες e-bill, παλαιούς και νέους. Συμβουλεύουμε όλους τους καταναλωτές μας να εγγραφούν από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή τους στην υπηρεσία e-bill και να επωφεληθούν τόσο από τις απλοποιημένες διαδικασίες, όσο και από την έκπτωση στους λογαριασμούς τους.

Έκπτωση 8% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις χαμηλής τάσης με κατανάλωση πάνω από 2.000 KWh, ώστε να μην επιβαρυνθούν από τις υψηλές καταναλώσεις για όσο διάστημα παραμείνουν στο σπίτι με τις οικογένειές τους, αλλά και για τις επιχειρήσεις, που αυτή την περίοδο δοκιμάζονται.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει ήδη προβεί σε σειρά παρεμβάσεων για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της από το τηλεφωνικό κέντρο 11770 και την ιστοσελίδα της www.dei.gr, ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της να παραμείνουν στο σπίτι. Συγκεκριμένα:

Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο καθημερινά από τις 7:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 11770 για όλες τις συναλλαγές τους (νέα συμβόλαια, αλλαγές στοιχείων, διακανονισμοί, κλπ.).

Στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ www.dei.gr/epayment όλοι οι πελάτες μπορούν να πληρώσουν απλά και γρήγορα χωρίς καμία επιπλέον προμήθεια με όλες τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.

Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 εξυπηρετεί όσους πελάτες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές πληρωμές δίνοντάς τους οδηγίες βήμα-βήμα για την πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ.

Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 θα μπορεί, σε περίπτωση που ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής υπερβαίνει τα 3 λεπτά, να καλεί όσους πελάτες το επιθυμούν, ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία εξυπηρέτησής τους.

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, υπεύθυνος για τον εκσυγχρονισμό της Εμπορίας, κ. Γιώργος Καρακούσης δήλωσε: «Η ΔΕΗ σε αυτή τη δοκιμασία στέκεται δίπλα στο κοινωνικό σύνολο. Οι εργαζόμενοί μας δίνουν τη μάχη για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Οι πελάτες μας αυτές τις κρίσιμες ώρες πρέπει να μείνουν σπίτι για να παραμείνουν ασφαλείς»".