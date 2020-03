Πολιτική

Νέο μπαράζ με υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Καινούριο κύμα προκλήσεων απο την Τουρκία, μετά τα χθεσινά έκτροπα στον Έβρο.

Νέο μπαράζ τουρκικών προκλήσεων την Δευτέρα, μετά από τα έκτροπα που έγιναν το βράδυ της Κυριακής στον Έβρο.

Στις 10:31 ζέυγος τουρκικών F-16 έκανε υπέρπτηση πάνω από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι, στα 27.000 πόδια.

Ένα λεπτό αργότερο, στις 10:32΅, άλλο ζευγάρι τουρκικών μαχητικών F-16, έκανε νέα υπέρπτηση πάνω από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι, στα 9.000 πόδια, αυτήν την φορά.

Συνεχίζοντας τις προκλήσεις, το πρώτο ζευγάρι των τουρκικών F-16, στις 10:54, έκανε υπέρπτηση πάνω απο τις Οινούσσες, στα 5.000 πόδια.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, δύο τουρκικά F-16, που εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, πέταξαν πάνω από τις βορειοανατολικές ακτές της Χίου στα 3.700 πόδια στις 11:51 π.μ..

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.