Οικονομία

Κορονοϊός: νέο ωράριο λειτουργίας για τα φαρμακεία της Αττικής

Σύμφωνα με τον ΦΣΑ, πρόκειται για υποχρεωτικό ωράριο που πρέπει να τηρείται από όλα τα φαρμακεία που υπάγονται στη δικαιοδοσία του...

Νέο, υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων ανακοίνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής.

Έτσι, ύστερα από τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας που έλαβε η κυβέρνηση για τον κορονοϊό, τα φαρμακεία θα λειτουργούν στο εξής και μέχρι την άρση του μέτρου, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 το πρωί έως τις 17:00.

Σύμφωνα με τον ΦΣΑ, το υποχρεωτικό ωράριο πρέπει να τηρείται από όλα τα φαρμακεία που υπάγονται στη δικαιοδοσία του (όλες οι περιοχές της Αττικής, πλην του Πειραιά).