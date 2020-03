Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πατούλης στον ΑΝΤ1: αυξημένες κλήσεις στο 1110 για ψυχολογική στήριξη (βίντεο)

Το σχέδιο “Άρτεμις” για την πανδημία. Τι ζητούν οι πολίτες στα χιλιάδες τηλεφωνήματα που απαντούν γιατροί. Σαρωτικοί έλεγχοι της Περιφέρειας για αισχροκέρδεια σε απολυμαντικά και μάσκες.