Πολιτική

Reuters για κορονοϊό: πιο γρήγορη η αντίδραση της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες χώρες

«Την γρήγορη αντίδραση της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες» επισημαίνει, με τηλεγράφημά του από την Αθήνα, το πρακτορείο Reuters.

Το τηλεγράφημα του Reuters, το οποίο αναπαράγεται σε πολλά διεθνή μέσα όπως οι New York Times, τονίζει τα ακόλουθα: «Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κ. Μητσοτάκης προβάλλοντας το παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία το Σάββατο ανακοίνωσε άλλους 800 θανάτους από τον ιό, δήλωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα πως "είναι ίσως το τελευταίο βήμα και πρέπει να γίνει άμεσα για να υπάρξει αποτέλεσμα. Πρέπει να προστατεύσουμε το κοινό καλό και την υγεία μας. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να επιλέγουμε ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Η παραμονή στο σπίτι είναι συλλογικό καθήκον"».

Στην ανταπόκριση του πρακτορείου από την Αθήνα αναφέρεται ότι την Κυριακή ο συνολικός αριθμός των προσβεβλημένων από τον κορονοϊό ανήλθε σε 624, με 15 από αυτούς να έχουν καταλήξει, ενώ ο αριθμός των χθεσινών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων (94) ήταν ο μεγαλύτερος μέσα σε μία ημέρα. Από Δευτέρα θα μπορούν να βγαίνουν από τα σπίτια τους μόνον όσοι μετακινούνται από και προς τη δουλεία τους, όσοι πηγαίνουν να αγοράσουν τρόφιμα και όσοι επικαλούνται ιατρικό λόγο. Ειδικά για τους εργαζόμενους προβλέπεται η συμπλήρωση ενός εντύπου που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις διευθύνσεις διαμονής και εργασίας καθώς και το ωράριο απασχόλησης, με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με πρόστιμο 150 ευρώ σε περίπτωση ελέγχου από την αστυνομία.

Στο δημοσίευμα αξιολογείται θετικά η γρήγορη αντίδραση της Ελλάδας, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις, με το σταδιακό κλείσιμο από τις 10 Μαρτίου όλων των χώρων δημόσιων συναθροίσεων. «Σε γενικές γραμμές οι Έλληνες υπάκουσαν στην κυβερνητική οδηγία και παρέμειναν σπίτι, ωστόσο η συμπεριφορά λίγων «επιπόλαιων» που αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και κατέφυγαν στα νησιά ή στα εξοχικά τους ανάγκασε την Κυβέρνηση να προβεί σε αυτό το μέτρο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού» αναφέρει το Reuters.