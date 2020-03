Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αύξηση των θανάτων στην Ελλάδα

Ακόμη ένα θύμα της φονικής επδημίας θρηνεί η χώρα. Είναι η δεύτερη απώλεια που έγινε γνωστή την Δευτέρα.

Σε 17 ανέρχονται οι νεκροί απο τον κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς όπως έγινε γνωστό γύρω στις 11:30 της Δευτέρας εξέπνευσε ένας άνδρας, ο οποίος νοσηλευότασν στο Νοσοκομείο "Σωτηρία".

Εν τω μεταξύ, την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Κυριακής ένας 64χρονος άνδρας, που νοσηλευόταν με κορονοϊό στο νοσοκομείο του Ρίου.

Χθες από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν 94 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, ανέρχεται σε 624.

Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ το 55,7% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι άνδρες.