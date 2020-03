Κοινωνία

Νεαρός που “έσπασε” την καραντίνα έφτυσε αστυνομικούς

Πρόκειται για έναν 26χρονο άνδρα, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε από ταξίδι στο Λονδίνο. Σε καραντίνα δέκα αστυνομικοί της ΔΙΑΣ.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Βούλα.

Μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙΑΣ δέχθηκαν επίθεση από νεαρό άνδρα όταν επιχείρησαν να σταματήσουν την αλλόκοτη συμπεριφορά του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου ο 26χρονος, που νωρίτερα έσπαγε τζάμια, ξεκίνησε να φτύνει τους ένστολους, λέγοντάς τους ταυτόχρονα ότι πρόσφατα επέστρεψε από το Λονδίνο και ότι μόνος του έσπασε την καραντίνα των 14 ημερών.

Ο 26χρονος αποδείχθηκε ότι όντως γύρισε από τη βρετανική πρωτεύουσα. Χαρακτηρίστηκε ψυχικά ασταθής και ο εισαγγελέας διέταξε τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Κανένας δεν ξέρει, εάν ο 26χρονος έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό. Οι αστυνομικοί, όμως, επικοινώνησαν με τον ΕΟΔΥ, και οι ειδικοί συνέστησαν να τεθούν σε προληπτική καραντίνα, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα.

Πρόκειται για τουλάχιστον δέκα αστυνομικούς, που ήρθαν σε επαφή μαζί του και τώρα πρέπει να μείνουν στο σπίτι.