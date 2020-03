Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: “έπεσαν” τα πρώτα πρόστιμα των 150 ευρώ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε ποιους και πως επιβλήθηκε η διοικητική ποινή που προβλέπεται για όσους παραβαίνουν τα νέα μέτρα.

Τα πρώτα πρόστιμα σε δύο πολίτες που δεν τήρησαν τα μέτρα στην απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκαν σήμερα στη Χίο.

Και οι δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, κυκλοφορούσαν πεζή, δεν έφεραν πάνω τους το ειδικό έντυπο της Γ.Γ.Π.Π. κσι δεν έφεραν κάποιο μέτρο προφύλαξης παρά τις συστάσεις των ειδικών.

Γενικότερα πάντως η πλειονότητα όσων κυκλοφορούν στο νησί, έχουν εναρμονιστεί με τα νέα μέτρα, φροντίζοντας εκτός των άλλων και την προσωπική τους υγιεινή.



Πηγή: politischios