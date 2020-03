Υγεία - Περιβάλλον

Γεννήθηκε δεύτερο μωρό από μητέρα με κορονοϊό

Στο Αττικόν γεννήθηκε και το δεύτερο μωρό από μητέρα που φέρει τον ιό. Ποια η κατάστασή τους.

Γεννήθηκε την Δευτέρα το δεύτερο παιδί στην Ελλάδα από μητέρα θετική στον ιό COVID-19.

Η γυναίκα, 31 ετών, βρισκόταν στην 39η εβδομάδα κύησης και παρακολουθείτο στο Γ.Ν. Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου», με ιστορικό δύο προηγούμενων καισαρικών τομών.

Η γυναίκα είχε συμπτωματολογία με βήχα και δεκατική πυρετική κίνηση και βρέθηκε θετική στον ιό COVID-19 και της συστήθηκε να μεταβεί στο "ΑΤΤΙΚΟΝ Νοσοκομείο" για να γεννήσει

Η μητέρα και το αγοράκι, βάρους γέννησης 3450 γραμμαρίων, είναι σε άριστη κατάσταση. Η μητέρα θα μεταφερθεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης και το νεογνό μεταφέρθηκε στη μονάδα προώρων νεογνών για παρακολούθηση.

Απο το μωρόελήφθη δείγμα προκειμένου να υποβληθεί σε εξάταση για τον κορονοϊό

Στην καισαρική τομή συμμετείχαν η καθηγήτρια-διευθύντρια κυρία Καλανταρίδου και ο γυναικολόγος κ. Μπούτας, η αναισθησιολόγος κ. Αλεβίζου, ο νεογνολόγος κ. Αδαμόπουλος και η προϊσταμένη της αίθουσας τοκετών κ. Αλεξίου.

Η πρώτη γυναίκα, η οποία νοσεί από κορονοϊό, γέννησε το βράδυ της Τετάρτης, ένα αγοράκι, επίσης στο Αττικόν Νοσοκομείο. Η κλινική εικόνα, τόσο της μαμάς όσο και του νεογέννητου είναι καλή.