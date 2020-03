Κοινωνία

Απατεώνες εμφανίζονται ως δημοτικοί υπάλληλοι για απολύμανση σπιτιών

Προειδοποίηση της Αστυνομίας και για τις απάτες μέσω sms. Οδηγίες προς τους πολίτες.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται:

"Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πείθονται από επιτήδειους οι οποίοι επιχειρούν με διάφορα τεχνάσματα – προσχήματα να τους αποσπάσουν χρήματα.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να μην πείθονται από άτομα που εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δήμων για τη διενέργεια απολυμάνσεων.

Επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε απατηλά SMS που υπόσχονται δώρα από εμπορικά καταστήματα με σκοπό είτε να τους υφαρπάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσουν σε εγκληματικές πράξεις, είτε να τους αποσπάσουν χρήματα είτε να απαντήσουν στα SMS και να χρεωθεί υπέρογκα ο λογαριασμός τους.

Επιπλέον επισημαίνεται ειδικά στους ηλικιωμένους και τους συγγενείς τους:

να μην δέχονται σε καμία περίπτωση σε άγνωστα άτομα να τους οδηγήσουν σε πιστωτικό κατάστημα για ανάληψη χρηματικού ποσού,

να μην πείθονται εύκολα από άτομα τα οποία εμφανίζονται ως υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος και

να μην πείθονται εύκολα από άτομα που τους πλησιάζουν ως γνωστοί φιλικών ή συγγενικών τους προσώπων και τους ζητούν χρήματα.

Σε κάθε περίπτωση να είναι επιφυλακτικοί, να μην εμπιστεύονται άγνωστα άτομα ενώ αν αντιληφθούν τέτοιο περιστατικό παρακαλούνται να ενημερώνουν αμέσως την Αστυνομία (100)".