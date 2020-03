Υγεία - Περιβάλλον

Εθελοντές στην “μάχη για τον κορονοϊό” καλεί το Υπουργείο Υγείας

Κάλεσμα για ενίσχυση των δομών υγείας, απο όποιον διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις.

Σε ανακοίνωση του Υπ. Υγείας αναφέρεται "η υγειονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα από την πανδημία λόγω της νόσου COVID-19, είναι πρωτόγνωρη και η εξέλιξη της αναμένεται ραγδαία. Η προσφορά όλων μας είναι απαραίτητη, ώστε να αντιμετωπισθούν οι δυσανάλογες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των επαγγελματιών του είναι απαραίτητη με όποιες δυνάμεις μπορεί ο καθένας μας".

"Στην προσπάθεια αυτή, το Υπουργείο Υγείας ενισχύει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με κάθε τρόπο, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Καθώς όμως η πανδημία εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, κρίθηκε αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υγείας στις δομές υγείας της χώρας μας και από εθελοντές. Το εθελοντικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπως ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές, αλλά και συνταξιούχοι επιστημών υγείας" τονίζει το Υπ. Υγείας.

Όπως επισημαίνεται, "επίσης, μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα παρέχοντας διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο σύστημα υγείας, ανεξαρτήτως της ειδίκευσης που έχει."

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ακόλουθο σύνδεσμο: moh.gov.gr