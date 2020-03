Οικονομία

ΑΑΔΕ: Οι ΚΑΔ για παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και ΦΠΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις από την Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά από σειρά ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από λογιστές και ελ. Επαγγελματίες.

Διευκρινίσεις δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αφορμή ερωτήματα λογιστών - φοροτεχνικών, ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων σχετικά με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που υπάγονται στην παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και ΦΠΑ. Η ΑΑΔΕ με σχετική ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι πρόκειται για τους ΚΑΔ, οι οποίοι ήταν κύριοι και ενεργοί στις 20 Μαρτίου 2020 και ότι οποιαδήποτε μεταβολή σε ΚΑΔ μετά τις 20 Μαρτίου 2020, για προγενέστερο χρονικό διάστημα, δεν λαμβάνεται υπόψη για την υπαγωγή στα μέτρα στήριξης.

Ο πίνακας με τους ΚΑΔ που υπάγονται στα μέτρα στήριξης για τον κορονοιό είναι ο ακόλουθος:

0130 Πολλαπλασιασμός των φυτών

0311 Θαλάσσια αλιεία

0312 Αλιεία γλυκών υδάτων

0321 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

0322 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

1083 Επεξεργασία τσαγιού καί καφέ

1085 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων καί φαγητών

1101 Απόσταξη, ανακαθορισμός καί ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

1102 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

1103 Παραγωγή μηλίτη καί κρασιών από άλλα φρούτα

1104 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανταί ζύμωση

1105 Ζυθοποιία

1310 Προπαρασκευή καί νηματοποίηση υφαντικών ίνών

1320 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

1330 Τελειοποίηση (φίνίρίσμα) υφαντουργίκών προϊόντων

1391 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων καί υφασμάτων πλέξης κροσέ

1392 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

1393 Κατασκευή χαλιών καί κίλίμίών

1394 Κατασκευή χοντρών καί λεπτών σχοινιών, σπάγγων καί διχτυών

1395 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών καί προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

εκτός από τα ενδύματα 1396 Κατασκευή άλλων τεχνικών καί βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

1399 Κατασκευή άλλων υφαντουργίκών προϊόντων π.δ.κ.α.

1411 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

1412 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

1413 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

1414 Κατασκευή εσωρούχων

1419 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων καί εξαρτημάτων ένδυσης

1420 Κατασκευή γούνινων ειδών

1431 Κατασκευή ειδών καλτσοποίίας απλής πλέξης καί πλέξης κροσέ

1439 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών καί ειδών πλέξης κροσέ

1511 Κατεργασία καί δέψη δέρματος- κατεργασία καί βαφή γουναρικών

1512 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιιας και σαγματοποιιας

ειδών σελοποιιας και σαγματοποιιας 1520 Κατασκευή υποδημάτων

1712 Κατασκευή χαρτιού καί χαρτονιού

1721 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού καί χαρτονιού καί εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί καί χαρτόνι

από χαρτί καί χαρτόνι 1723 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

1729 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί καί χαρτόνι

1811 Εκτύπωση εφημερίδων

1812 Άλλες εκτυπωτίκές δραστηριότητες

1813 Υπηρεσίες προεκτύπωσης καί προεγγραφής μέσων

1814 Βίβλίοδετίκές καί συναφείς δραστηριότητες

1820 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

3101 Κατασκευή επίπλων για γραφεία καί καταστήματα

3102 Κατασκευή επίπλων κουζίνας

3103 Κατασκευή στρωμάτων

3109 Κατασκευή άλλων επίπλων

3212 Κατασκευή κοσμημάτων καί συναφών ειδών

3213 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης καί συναφών ειδών

3220 Κατασκευή μουσικών οργάνων

3230 Κατασκευή αθλητικών ειδών

3240 Κατασκευή παίχνίδίών κάθε είδους

3313 Επισκευή ηλεκτρονικού καί οπτικού εξοπλισμού

3314 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

4511 Πώληση αυτοκινήτων καί ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

4519 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

4532 Λιανικό εμπόριο μερών καί εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξείδίκευμένα καταστήματα

εξείδίκευμένα καταστήματα 4540 Πώληση, συντήρηση καί επισκευή μοτοσικλετών καί των μερών καί εξαρτημάτων τους

εξαρτημάτων τους 4615 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σίδηρίκών καί ειδών κιγκαλερίας

οικιακής χρήσης, σίδηρίκών καί ειδών κιγκαλερίας 4616 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων καί δερμάτινων προϊόντων

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων καί δερμάτινων προϊόντων 4618 Εμπορικοί αντιπρόσωποί ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από 46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών καί ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής καί θεραπευτικής χρήσης, 46.18.11.03 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων, 46.18.11.04 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών, 46.18.11.05 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών, 46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών καί οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων καί εργαλείων, 46.18.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνίών καί απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού καί στίλβωτίκών, 46.18.11.08 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων

4619 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών

4622 Χονδρικό εμπόριο λουλουδίών καί φυτών

4624 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών καί κατεργασμένου δέρματος

4634 Χονδρικό εμπόριο ποτών

4637 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου καί μπαχαρικών

4639 Μη εξείδίκευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών καί καπνού

4641 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

4642 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων καί υποδημάτων

4643 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

4644 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης καί γυαλικών καί υλικών καθαρισμού

4645 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων καί καλλυντικών

4647 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών καί φωτιστικών

4648 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών καί κοσμημάτων

4649 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

4651 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών καί λογισμικού

4652 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού καί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καί εξαρτημάτων

4664 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών καί πλεκτομηχανών

4665 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

4666 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών καί εξοπλισμού γραφείου

4669 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων καί εξοπλισμού

4676 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

4690 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

4719 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 και περίπτερα 47.19.10.02

4741 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

4742 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

4743 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

4751 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

4752 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

4753 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

4754 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

4759 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

4761 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

4762 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

4763 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

4764 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

4765 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

4771 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

4772 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

4775 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα

καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων,

μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19

4777 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

4778 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας

47.78.85, Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α.

47.78.87, Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88.

4779 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

4782 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

4789 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

4931 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

4932 Εκμετάλλευση ταξί

4939 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

5010 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

5030 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

5110 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

5222 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

5224 Διακίνηση φορτίων

5229 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και

ρυμουλκούμενα οχήματα

5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

5630 Δραστηριότητες παροχής ποτών

5811 Έκδοση βιβλίων

5812 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων

5813 Έκδοση εφημερίδων

5814 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

5819 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

5911 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καi τηλεοπτικών προγραμμάτων

5912 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

5913 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καί τηλεοπτικών προγραμμάτων

5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

5920 Ηχογραφήσεις καί μουσικές εκδόσεις

6010 Ραδιοφωνικές εκπομπές

6020 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού καί τηλεοπτικών εκπομπών

6391 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

6910 Νομικές δραστηριότητες

7021 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων καί επικοινωνίας

7211 Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

7219 Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες καi τη μηχανική

7220 Έρευνα καί πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές καί ανθρωπιστικές επιστήμες

7311 Διαφημιστικά γραφεία

7312 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

7320 Έρευνα αγοράς καί δημοσκοπήσεις

7410 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

7420 Φωτογραφικές δραστηριότητες

7430 Δραστηριότητες μετάφρασης καί δίερμηνείας

7490 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές καί τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

7711 Ενοίκίαση καί εκμίσθωση αυτοκινήτων καί ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

7721 Ενοίκίαση καί εκμίσθωση ειδών αναψυχής καί αθλητικών ειδών

7722 Ενοίκίαση βιντεοκασετών καί δίσκων

7729 Ενοίκίαση καί εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

7733 Ενοίκίαση καί εκμίσθωση μηχανημάτων καί εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

7734 Ενοίκίαση καί εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

7735 Ενοίκίαση καί εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

7740 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας καί παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού

7810 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από 78.10.11.02 Υπηρεσίες εύρεσης ιατρικού προσωπικού

7820 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από

78.20.16 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού

7830 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από 78.30.16 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες

7911 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

7912 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξίδίών

7990 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων καί συναφείς δραστηριότητες

8030 Δραστηριότητες έρευνας

8110 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια καί εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)

8219 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων καί άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

8230 Οργάνωση συνεδρίων καί εμπορικών εκθέσεων

8292 Δραστηριότητες συσκευασίας

8299 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

8423 Δικαιοσύνη καί δικαστικές δραστηριότητες

8510 Προσχολίκή εκπαίδευση

8520 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

8531 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

8532 Τεχνική καί επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

8541 Μεταδευτεροβάθμία μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

8542 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

8551 Αθλητική καί ψυχαγωγική εκπαίδευση

8552 Πολιτιστική εκπαίδευση

8553 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

8560 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

8623 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

8810 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους καί άτομα με αναπηρία

8891 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών καί παιδικών σταθμών

9001 Τέχνες του θεάματος

9002 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

9003 Καλλιτεχνική δημιουργία

9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων καί συναφείς δραστηριότητες

9101 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών καί αρχειοφυλακείων

9102 Δραστηριότητες μουσείων

9103 Λειτουργία ιστορικών χώρων καί κτιρίων καί παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

9104 Δραστηριότητες βοτανικών καί ζωολογικών κήπων καί φυσικών βιοτόπων

9200 Τυχερά παιχνίδια καί στοιχήματα

9311 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

9312 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

9313 Εγκαταστάσεις γυμναστικής

9319 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

9321 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής καί άλλων θεματικών πάρκων

9329 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης καί ψυχαγωγίας

9512 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

9521 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

9522 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης καί εξοπλισμού σπιτιού καί κήπου

9523 Επιδιόρθωση υποδημάτων καί δερμάτινων ειδών

9524 Επισκευή επίπλων καί ειδών οικιακής επίπλωσης

9525 Επισκευή ρολογιών καί κοσμημάτων

9529 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής καί οικιακής χρήσης

9602 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων καί κέντρων αισθητικής

9604 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

461112 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδίών καi φυτών

461712 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ποτών

869013 Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας

869018 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας

869019 Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.

46111902 Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων καί διάφορων ακατέργαστων προβιών καί δερμάτων

46111926Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ίνών

46171124Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού καί καφέ

46171125Εμπορικοί αντιπρόσωποί που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής

47767701 Λιανικό εμπόριο ανθέων

47767703 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών

47767710 Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων καί μπουμπουκίών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς καί ανθοδεσμών, στεφανίών καί παρόμοιων ειδών

47767711 Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταρίών, βρύων καί λειχήνων, κατάλληλων για δίακοσμητίκή χρήση

47767712 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων

52212901Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)

52212902Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52212906Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων

56292002Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων

56292004Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)

56292005Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια

94991601Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων καί σωματείων

94991602Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

96091902Υπηρεσίες αχθοφόρων

96091904Υπηρεσίες γευσίγνωσίας

96091905Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας

96091906Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

96091907Υπηρεσίες γραφολόγου

96091908Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

96091912Υπηρεσίες ίερόδουλου

96091914Υπηρεσίες πορτιέρη καί παρκαδόρου

96091916Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτiσείς, κηδείες καί Άλλες εκδηλώσεις)

96091917Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος