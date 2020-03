Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Ο χάρτης με τα κρούσματα κορονοϊού ανά περιφέρεια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως διαμορφώνεται η "γεωγραφία" της πανδημίας στην χώρα. Σε ποιές περιοχές ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί εκρούσματα.

Σε τουλάχιστον 28 από τις 74 περιφερειακές ενότητες της χώρας υπάρχουν, πλέον, επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Όπως προκύπτει από την «Ημερήσια Έκθεση» του ΕΟΔΥ που δόθηκε την Κυριακή (22/3/2020) στη δημοσιότητα, οι περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας στις οποίες ΔΕΝ έχουν ανιχνευθεί επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, μέχρι στιγμής, ειναι οι εξής (αλβαφητικά):

Βοιωτίας

Γρεβενών

Δράμας

Ευρυτανίας

Ημαθίας

Θεσπρωτίας

Καβάλας

Καρδίτσας

Κέρκυρας

Κεφαλληνίας

Κορινθίας

Κυκλάδων

Λευκάδας

Πέλλας

Πρέβεζας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Σάμου

Σερρών

Φθιώτιδας

Φλώρινας

Φωκίδας

Χαλκιδικής

Χανίων

Χίου

Δείτε αναλυτικά τα κρούσματα ανά περιφέρεια και άλλα αναλυτικά στοιχεία απο τις καταγραφές κρουσμάτων στην χώρα: