Οικονομία

Κορονοϊός: τα ξενοδοχεία που θα μείνουν ανοιχτά (λίστα)

Ανακοινώσεις από το Υπ. Τουρισμό για τα καταλύματα που θα παραμείνουν εν λειτουργία, κατ΄ εξαίρεση από τον υπόλοιπο κλάδο.

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Τουρισμού η λίστα με τα πρώτα ξενοδοχεία, τα οποία ανά Περιφερειακή ενότητα θα λειτουργούν κατ΄ εξαίρεση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Δείτε την λίστα με όλα τα ξενοδοχεία: