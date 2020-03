Παράξενα

Κορονοϊός: “Τελευταίο αντίο” και διαδικτυακά λόγω των μέτρων

Γραφείο τελετών προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κηδείας μέσω Skype ή YouTube.

Τη δυνατότητα να πούνε το “τελευταίο αντίο” σε αγαπημένα τους πρόσωπα, μέσω skype, μετά και την αυστηροποίηση των μέτρων για τον κορονοϊό, δίνει γραφείο τελετών στη Θεσσαλονίκη.

Καθώς οι κηδείες πλέον γίνονται σε στενό οικογενειακό κύκλο, φίλοι και άλλα αγαπημένα πρόσωπα του ανθρώπου που φεύγει από τη ζωή, έχουν τη δυνατότητα, μέσω αυτής της υπηρεσίας που προσφέρεται, να “βρεθούν” στην τελετή μέσω του κινητού ή του υπολογιστή τους.

Οι συγγενείς και φίλοι που δεν περιλαμβάνονται στο κύκλο των δέκα ατόμων που μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στην τελετή, ενημερώνονται για την ώρα έναρξης της κηδείας και για τον τρόπο με τον οποίο θα συνδεθούν.

«Στήνεται μια κάμερα υψηλής ευκρίνειας που καλύπτει και σε χαμηλό φως με οπτικοακουστική ευκρίνεια, από την αρχή έως το τέλος, τη νεκρώσιμη ακολουθία», περιγράφει τη διαδικασία ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών και τονίζει ότι οι διαδικτυακοί καλεσμένοι έχουν τη δυνατότητα να στείλουν ηχητικό ή γραπτό μήνυμα συλλυπητηρίων στην οικογένεια του εκλιπόντος. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες στην τελετή είναι πολλοί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλυφθεί από το Skype η κηδεία, οπότε δημιουργείται σελίδα στο YouTube.

«Η ζωντανή μετάδοση στις τελετές υπήρχε και προ απαγόρευσης για τους συγγενείς και φίλους που κατοικούν στο εξωτερικό, όπως στην Αμερική ή την Αυστραλία και ήταν αδύνατη η παρουσία τους στις κηδείες των αγαπημένων τους προσώπων», εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο Κλέων Γκέσιος, ο οποίος διατηρεί εδώ και 25 χρόνια γραφείο τελετών.

«Τώρα που είναι επιβεβλημένη η απουσία για το κοινό καλό, γίνεται η Skype σύνδεση και στη Θεσσαλονίκη και έχουν ήδη γίνει περισσότερες από 10 κηδείες με κοινό εξ αποστάσεως», σημειώνει ο κ. Γκέσιος.