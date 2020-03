Κόσμος

Κορονοϊός - Ισπανία: ελπίδες για αναχαίτιση της πανδημίας παρά τα χιλιάδες θύματα

Ποιο είναι το στοιχείο που προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Τα πρόσθετα μέτρα που λαμβάνει η ισπανική κυβέρνηση.

Ο αριθμός των νεκρών του κορονοϊού στην Ισπανία έφθασε τους 2.182, με 462 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο.

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αυξήθηκε από χθες κατά 4.517, για να φθάσει στα 33.089 κρούσματα.

Σημειώνεται ότι η Ισπανία έχει αυξήσει την ικανότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών τεστ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Υγείας, 3.355 έχουν ιαθεί και 2.355 βρίσκονται στην εντατική.

Η περιοχή της Μαδρίτης είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο με περισσότερα από 10.000 κρούσματα και περισσότερους από 1.200 νεκρούς (το 60% του συνόλου των θανάτων στην χώρα).

Ωστόσο, το ποσοστό των ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση έχει μειωθεί, από 15% σε 13%, «γεγονός που δίνει κάποιες ελπίδες για την αναχαίτιση της κρίσης», δήλωσε ο διευθυντής του συντονιστικού κέντρου για την επιδημία Φερνάνδο Σιμόν.

Όμως, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων προειδοποίησε, «δεν έχουμε ακόμη την βεβαιότητα ότι φθάσαμε στην κορύφωση της επιδημίας».

Ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο είναι τα 3.910 κρούσματα μεταξύ του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δηλαδή περισσότερο από το 10% του συνόλου, την ώρα που επαγγελματικές ενώσεις και συνδικάτα καταγγέλλουν τις ελλείψεις σε εξοπλισμό προστασίας.

Στην προσπάθεια ελέγχου της εξάπλωσης της επιδημίας, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε στις 14 Μαρτίου την χώρα σε κατάσταση συναγερμού, πράγμα που επέτρεψε την επιβολή σχεδόν πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας του πληθυσμού. Το περιοριστικό καθεστώς θα παραταθεί τουλάχιστον μέχρι τις 11 Απριλίου.

Έχουν παραγγελθεί εκατομμύρια προστατευτικές μάσκες, έχουν γίνει 50.000 προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, ενώ ο στρατός έχει αναπτυχθεί για να απολυμάνει τους δημόσιους χώρους.

Στην Μαδρίτη, για να ανακουφισθούν τα υπερκορεσμένα νοσοκομεία, έχουν διαμορφωθεί καταλλήλως ξενοδοχεία για να υποδεχθούν ελαφρύτερα περιστατικά και ένα νοσοκομείο εκστρατείας έχει στηθεί στους χώρους της εμπορικής έκθεσης με δυναμικότητα 5.500 κλινών, 1.300 από τις οποίες ήδη λειτουργούν.

Το Σάββατο, παρελήφθησαν 640.000 ταχέα διαγνωστικά τεστ και έχουν αρχίσει να διανέμονται στην χώρα.

Τα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού θα εξετασθούν κατά προτεραιότητα, καθώς και οι φιλοξενούμενοι και το προσωπικό οίκων ευγηρίας. Πολλές δεκάδες ηλικιωμένοι έχουν πεθάνει στα ιδρύματα αυτά στην Ισπανία.

Τα 46 εκατομμύρια των Ισπανών δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους παρά κατά μόνας και κρατώντας αποστάσεις για να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης, να μεταβούν στις εργασίες τους όταν δεν είναι δυνατή η εξ αποστάσεως εργασία ή για να βγάλουν βόλτα τον σκύλο τους.

477 άτομα συνελήφθησαν από την έναρξη της εφαρμογής της μέτρων και 50.000 διώξεις έγιναν από τις αρχές για μη τήρηση των περιορισμών, σύμφωνα με την αστυνομία.