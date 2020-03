Κοινωνία

Κορονοϊός - Απαγόρευση Κυκλοφορίας: Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας (βίντεο)

Σαφείς οδηγίες στους αστυνομικούς να διενεργούν τους ελέγχους εξ αποστάσεως. Δεν άργησαν να έρθουν τα πρώτα πρόστιμα.

Από νωρίς το πρωί, αστυνομικοί διενεργούν ελέγχους για να διασφαλίσουν την τήρηση της απαγόρευσης άσκοπης κυκλοφορίας των πολιτών, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για τη διενέργεια των ελέγχων εξ αποστάσεως. Οι αστυνομικοί δεν έρχονται σε σωματική επαφή με τους πολίτες, διατηρώντας απόσταση ασφαλείας. Ζητούν την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων ή των sms τα κινητά τηλέφωνα, ενώ φορούν προστατευτικές μάσκες και γάντια, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΕΛ.ΑΣ.

Τα πρώτα πρόστιμα, πάντως, δεν άργησαν να έρθουν. Δύο πολίτες στη Χίο, οι οποίοι κυκλοφορούσαν χωρίς την απαραίτητη άδεια και δεν είχαν λάβει μέτρα προφύλαξης, κλήθηκαν να πληρώσουν 150 ευρώ έκαστος.

Δείτε το βίντεο με τους ελέγχους της Αστυνομίας:

ΕΛ.ΑΣ: Ιδιαίτερα θετική η ανταπόκριση των πολιτών

Ελάχιστες είναι οι παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ, η οποία εκφράζει την ικανοποίηση για την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση των πολιτών στα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρει:

«Από σήμερα νωρίς το πρωί προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας διενεργεί συστηματικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα για την εφαρμογή του μέτρου του περιορισμού της κυκλοφορίας.

Οι σημερινοί έλεγχοι έχουν χαρακτήρα κυρίως ενημερωτικό και παροχής συστάσεων.

Ευχαριστούμε τους πολίτες για την ιδιαίτερα θετική ανταπόκρισή τους στα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Μέχρι τώρα έχουν βεβαιωθεί ελάχιστες παραβάσεις. Από αύριο οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν και σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις».