Πολιτική

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στέλνουν το μήνυμα "μένουμε σπίτι"

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε σχετική του ανάρτηση, ο Τσίπρας στέλνει το μήνυμα «μένουμε σπίτι» και ζητά από την Πολιτεία να αναλάβει τη δική της ευθύνη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας και βουλευτές του κόμματος, ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο όπου εμφανίζονται να καλούν τους πολίτες να ακολουθήσουν το κάλεσμα των ημερών, «μένουμε σπίτι» .

O κ. Τσίπρας, συνοδεύει το βίντεο με το μήνυμα:

Εμείς μένουμε σπίτι. Όλοι και όλες.

Με αίσθηση κοινωνικής ευθύνης.

Η Πολιτεία όμως να μην κρύβει τη δική της ευθύνη, πίσω από την ευθύνη του καθενός και της καθεμιάς μας.

Να αναλάβει και αυτή τη δική της.

Να προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυση της δημόσιας Υγείας με γιατρούς, επίταξη νοσηλευτικών μονάδων και με μέσα προφύλαξης για όσους είναι στην πρώτη γραμμή.