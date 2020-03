Οικονομία

Κορονοϊός: πως επηρεάζει το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ποιες είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. Τι πορεία ακολουθεί ο τζίρος των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Τις επιπτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού στο ηλεκτρονικό εμπόριο (eCommerce) στην Ελλάδα καταγράφει έρευνα που πραγματοποίησε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A).

Στην έρευνα, με διάρκεια 18/03 - 21/03, συμμετείχαν 307 επιχειρήσεις τόσο από τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα όσο και τα μέλη του Συνδέσμου. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, ποσοστό 92% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι η εξάπλωση της πανδημίας έχει ήδη επηρεάσει τις επιχειρήσεις τους. Οι κλάδοι που φαίνεται να πλήττονται περισσότερο είναι τα είδη μόδας, τα αθλητικά είδη, τα κοσμήματα, τα είδη σπιτιού και οι λευκές συσκευές.

Αναφορικά με τα στοιχεία που περισσότερο παρατηρούν λόγω της παρούσας κατάστασης το 74% δήλωσε ότι λαμβάνουν σημαντικά λιγότερες παραγγελίες σε σχέση με πριν, 15% περισσότερες παραγγελίες πελατών, 42% καθυστερήσεις παράδοσης ή διακοπή προμηθειών, 31% καθυστερήσεις σε σχέση με τους χρόνους παράδοσης των παραγγελιών / Courier και 27% θέμα με την ασφάλεια των εργαζομένων.

Όσον αφορά στις σημαντικότερες επιπτώσεις που αναμένουν από την πανδημία στην επιχείρηση τους για το 2020, το 84% αναμένει μείωση των πωλήσεων, 67% μείωση της ζήτησης, 64% προβλήματα χρηματοδότησης - ρευστότητας. Σημειώνεται ότι ποσοστό 3% αναφέρει ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες.

Στις σημαντικότερες οικονομικές επιπτώσεις για ολόκληρο το έτος, ποσοστό 79% αναφέρει μείωση κερδών λόγω χαμηλότερων πωλήσεων, 77% μείωση πωλήσεων λόγω χαμηλότερης ζήτησης και 34% μείωση πωλήσεων λόγω έλλειψης αποθεμάτων

Όπως προκύπτει από την έρευνα του GR.EC.A ποσοστό 22% δήλωσε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πώληση εκτός συνόρων με κύριο σημείο δυσκολίας την Ευρώπη, κυρίως σε Ιταλία και Κύπρο ενώ 48% αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παραλαβή προϊόντων με κύριο σημείο δυσκολίας την Ευρώπη, κυρίως Ιταλία, και την Κίνα.