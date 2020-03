Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Έχουμε ναυλώσει αεροπλάνα για να φέρουμε υγειονομικό υλικό

Αυξήθηκαν οι διαθέσιμες κλίνες σε ΜΕΘ, τόνισε ο Υπουργός Υγείας, στέλνοντας το μήνυμα πως «σε αυτήν την μάχη δεν περισσεύει κανείς».

Μήνυμα προς όλους ότι «σε αυτήν την μάχη δεν περισσεύει κανείς» έστειλε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στην ενημέρωση για την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία κορονοϊού.

«Από τον Ιανουάριο ορίσαμε τα 13 νοσοκομεία αναφοράς και πραγματοποιήσαμε υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ, ασκήσεις ετοιμότητας» σημείωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας που ευχαρίστησε θερμά τον Σωτήρη Τσιόδρα για ό,τι έχει προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει στη μάχη κατά του COVID-19.

Όπως είπε ο Υπουργός συνεχίζεται η σταδιακή λειτουργία νέων ΜΕΘ σημειώνοντας ότι «πριν από δύο μήνες το ΕΣΥ είχε 565 κλίνες ΜΕΘ, σε αυτό προσθέσαμε 80 από τον ιδιωτικό τομέα για την έξαρση της γρίπης. Έχουμε προσθέσει στο σύστημα 38 κλίνες ΜΕΘ από τα στρατιωτικά νοσοκομεία καθώς και ολόκληρο το ΝΙΜΤΣ που θα χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο για τον κορονοϊό».

Συνολικά υπολογίζεται πως 2158 κλίνες έχουν δεσμευθεί για ασθενείς με COVID-19 και όπως είπε ο κ. Κικίλιας, Παμακάριστος, ΝΙΜΤΣ, πτέρυγες του Αγία Βαρβάρα και το θεραπευτήριο Attica στην Ελευσίνα θα δέχονται αποκλειστικά ασθενείς με COVID-19. «Είναι στο χέρι σας να συνεχίσει να αντέχει το εθνικό σύστημα υγείας» σημείωσε ο Υπουργός Υγείας και συμπληρώνοντας ότι θα γίνουν όσες προσλήψεις χρειαστούν για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας σημείωσε πως η Κυβέρνηση έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες το τελευταίο διάστημα, ώστε να εξασφαλιστεί το αναγκαίο υγειονομικό υλικό. «Στην παγκόσμια αγορά μαίνεται ένας πόλεμος που καθιστά τη διαδικασία παραλαβής ακόμη πιο δύσκολη και έχουμε δώσει μάχη για να έρθει αυτό το υλικό στη χώρα μας. Έχουμε ναυλώσει ειδικά αεροπλάνα για να φέρουν το υλικό στη χώρα μας», είπε μεταξύ άλλων.