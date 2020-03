Κοινωνία

Ιερώνυμος: Θα αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό με σταθερή την πίστη μας

Το δικό της μήνυμα εν όψει της εορτής του Ευαγγελισμού, αλλά και της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου έστειλε η Ιερά Σύνοδος.

«Οι Ορθόδοξοι Έλληνες στεκόμαστε όρθιοι με υπευθυνότητα, έχοντας την ελπίδα μας στον Θεό. Όπως το Γένος μας άντεξε την καταπίεση της μακράς δουλείας με πίστη και με προσευχή και ανέστη, έτσι και σήμερα θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο για την υγεία μας με σταθερή την πίστη μας», υπογραμμίζει η Ιερά Σύνοδος στο μήνυμά της εν όψει της εορτής του Ευαγγελισμού αλλά και της Εθνικής Παλιγγενεσίας, αναφερόμενη και στην πανδημία του κορονοϊού.