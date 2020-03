Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: τα έγκαιρα μέτρα έφεραν ανάσχεση στην πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα

Τι λέει ο Υπ. Υγείας για τις εκτιμήσεις των ειδικών, την ανάγκη συνέχισης στους περιοριρισμούς κίνησης, τις αντοχές του ΕΣΥ, τις ΜΕΘ και τους αναπνευστήρες. Ποιο κάλεσμα απευθύνει στους πολίτες και τους ιδιώτες γιατρούς.

«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο θα κρατήσει και πως θα εξελιχθεί η επιδημία, όπως και σε καμία χώρα. Οι καμπύλες εξάπλωσης της νόσου, σε σχέση με τα μέτρα, δείχνει ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει αντέξει, όταν άλλα συστήματα, ισχυρών κρατών έχουν καταρρεύσει», τόνισε ο Βασίλης Κικίλίας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Απαντώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Υπ. Υγείας είπε ότι «κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Πολλοί μιλούν για έναν ιό που κάνει έναν κύκλο 6-8 εβδομάδων, μένει να το δούμε. Υπάρχουν αναφορές ότι τον επηρεάζει η ζέστη. Κανείς δεν ξέρει αν θα μεταλλαχθεί ο ιός. Μας λένε οι ειδικοί ότι για να εξελιχθεί η ασθένεια αυτή, πρέπει να υποβόσκει μια άλλη νόσος. Ωστόσο, ο χρόνος που είχαμε για να μελετήσουμε αυτόν τον ιό είναι περιορισμένος».

«Η επιδημία εξαπλώνεται στην Ιταλία και στην Ευρώπη, έχει "ξεφύγει" σε πολλές χώρες. Εδώ ευτυχώς χάρη στα μέτρα που έγκαιρα ελήφθησαν, είμαστε εντός των ορίων των προβλέψεων για την κατάσταση στην Ελλάδα. Η πορεία εξάπλωσης του ιού στην χώρα μας έχει ανασχεθεί εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν μετά από τις εισηγήσεις των εξαίρετων επιστημόνων που έχουμε», επεσήμανε ο Υπ. Υγείας.

Σχετικά με αιχμές του Παύλου Πολάκη περί απόκρυψης στοιχείων, ο κ. Κικίλιας είπε «είναι προφανές ότι δεν έχει κανέναν λόγο κάποιος να κρύψει το παραμικρό, για αυτό καθημερινά επιλέξαμε να υπάρχει ενημέρωση από έναν κορυφαίο επιστήμονα, τον οποίο και ο κ. Ξανθός του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αν εκείνοι ήταν στην εξουσία πάλι τον κ. Τσιόδρα θα επέλεγε».

«Παραλάβαμε 565 κλίνες ΜΕΘ από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και γνωρίζουμε τις πάγιες αδυναμίες του Συστήματος Υγείας, όμως χάρη και σε κινήσεις που έγιναν και με την συμβολή των ιδιωτών και των στρατιωτικών νοσοκομείων και των κρεβατιών Μονάδων Αυξημένων Φροντίδων που έχουν μετατραπεί σε ΜΕΘ, έχουμε φθάσει συνολικά σε πολύ περισσότερες κλίνες».

Ο Υπ. Υγείας αναφέρθηκε στην ενίσχυση των μονάδων υγείας με προσλήψεις χιλιάδων ιατρών και νοσηλευτών, που είναι σε εξέλιξη και ήδη εκατοντάδες εξ αυτών έχουν αναλάβει υπηρεσία, ενώ είπε ότι γίνεται «πόλεμος» παγκοσμίως για τα αναλώσιμα προστασίας των πολιτών και των υγειονομικών υπαλλήλων, αναφέροντας ότι ήδη αρκετοί έχουν νοσήσει, ενώ 300 από αυτούς έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Σε ότι αφορά τους αναπνευστήρες, ο κ. Κικίλιας είπε ότι θα χρησιμοποιηθεί κάθε διαθέσιμος αναπνευστήρας από οποιαδήποτε κλινική, καθώς και φορητοί αναπνευστήρες, σημειώνοντας ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υπάρξει και παραλαβή από τις παραγγελίες που έχουν γίνει, σημειώνοντας ότι υπάρχει παγκόσμια έλλειψη και όλες οι χώρες ψάχνουν αυτήν την στιγμή προμήθειες από συγκεκριμένες χώρες που παράγουν.

Ανάλογες προμήθειες θα γίνουν, σύμφωνα με τον Υπ. Υγείας και σε ότι αφορά τα αντιδραστήρια για τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, λέγοντας ότι ενδέχεται να αξιοποιηθούν και τα rapid test, δηλαδή τα γρήγορα τεστ. Σημείωσε, πάντως ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, το σύνολο των τεστ που γίνονται και η αναλογία των νοσηλευόμενων και των βαρέως νοσούντων δείχνει ότι ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται τα τεστ είναι ορθή.

Ουδείς μπορεί να αποκλείσει ότι θα γίνει δυσμενέστερη η κατάσταση, όμως βασικός στόχος είναι η καμπύλη των κρουσμάτων και των σοβαρών περιστατικών, να μην είναι υψηλή και να εκταθεί σε βάθος χρόνου, ώστε η χώρα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αντέξει.

Ο Υπ. Υγείας υπεραμύνθηκε των μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση, αφήνοντας περιθώρια να υπάρξουν και νέοι περιορισμοί, αναφέροντας ότι τουλάχιστον σε αυτήν την κρίση κανείς δεν μπορεί να πει και δεν λέει «που είναι το Κράτος».

Σε ότι αφορά το εμβόλιο για τον κορονοϊό, ο κ. Κικίλιας είπε ότι η εκτίμηση των Ελλήνων ειδικών είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύντομα. Αναφέρθηκε πάντως σε σκευάσματα που σύμφωνα με τους ειδικούς δείχνουν να έχουν θετική επίδραση στους ασθενείς, δίχως όμως να επεκταθεί περαιτέρω, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους ειδικούς.

Σε ότι αφορά την συμβολή των ιδιωτικών κλινικών είπε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία με το Υπ. Υγείας και με το ΕΚΑΒ, καθώς ήδη είχαν προσφέρει για την επιδημία της γρίπης 80 κλίνες ΜΕΘ.

Ο Υπ. Υγείας απηύθυνε και πάλι προσκλητήριο σε ιδιώτες ιατρούς, ιδίως επιδημιολόγους και λοιμωξιολόγους ή άλλων σχετικών ιδιοτήτων, να αφήσουν την κριτική που δεν ξεκινά από ιατρικά κίνητρα και να συστρατευθούν όπως είπε στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της επιδημίας.