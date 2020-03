Αθλητικά

Ο Μαρινάκης νίκησε… τον κορονοϊό

Τι αναφέρουν πληροφορίες από το περιβάλλον του ισχυρού άντρα του Ολυμπιακού, 13 μέρες μετά την προσβολή του από τον ιό.

Μετά από δεκατρείς ημέρες, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανάρρωσε πλήρως από τον κορονοϊό.

Ο «ισχυρός άνδρας» του Ολυμπιακού, ο οποίος στις 10 Μαρτίου ανακοίνωνε ότι είχε διαγνωστεί θετικός στον ιό, είναι πλέον καλά στην υγεία του, έχοντας διανύσει όλο αυτό το διάστημα σε καραντίνα και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών.

Όπως προκύπτει από το περιβάλλον του Έλληνα εφοπλιστή, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πλέον καλά στην υγεία του, έχοντας αναδειχθεί νικητής στη «μάχη» με τον κορονοϊό, σύμφωνα με το ΑΠΕ –ΜΠΕ.