Υγεία - Περιβάλλον

Μητέρα βρέφους στον ΑΝΤ1: Κανείς δεν ξέρει πως κόλλησε κορονοϊό το μωρό μου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πώς περιγράφει η Μαρία Ρετσώνη την περιπέτεια για το μόλις τριών μηνών παιδί της και τα συμπτώματα που την κινητοποίησαν.