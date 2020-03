Κόσμος

Κορονοϊός: δεκάδες θύματα τις τελευταίες 24 ώρες στην Ολλανδία

Μικρή «αχτίδα φωτός» η ελαφρά μείωση του ρυθμού καταγραφής των βεβαιωμένων κρουσμάτων.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση με χθες και άλλοι 34 άνθρωποι υπέκυψαν, ανακοίνωσαν σήμερα οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές.

Η αύξηση που σημείωσε ο αριθμός των κρουσμάτων έγινε με τον βραδύτερο ποσοστιαίο ρυθμό αφότου καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού στην Ολλανδία, στις 27 Φεβρουαρίου.

Καταγράφηκαν 545 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 4.749. Ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 213, με τα θύματα να είναι ηλικίας από 55 έως 97 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 82 έτη.