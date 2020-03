Οικονομία

ECOFIN: “Παγώνει” η λιτότητα λόγω κορονοϊού

Τι αποφάσεις έλαβαν οι 27 Υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. που συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Της Μαρίας Αρώνη

Την πρόταση της Επιτροπής να ανασταλούν οι κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας, επικύρωσαν σήμερα οι 27 Υπουργοί οικονομικών της ΕΕ που συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην κοινή δήλωσή τους, οι Υπουργοί οικονομικών της ΕΕ τονίζουν ότι συμφωνούν με τη σύσταση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει τη «γενική ρήτρα διαφυγής», η οποία αναστέλλει τους δημοσιονομικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να λάβουν έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των οικονομιών τους.

«H πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει ένα ισχυρό σοκ στην οικονομία που έχει ήδη αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΕ», τονίζουν οι 27 Υπουργοί Οικονομικών στην κοινή δήλωσή τους, σημειώνοντας ότι «οι συνέπειες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της πανδημίας και από τα μέτρα στήριξης που παίρνουν οι χώρες».

«Η σοβαρή οικονομική ύφεση που αναμένεται τώρα φέτος απαιτεί μια αποφασιστική, φιλόδοξη και συντονισμένη πολιτική απάντηση. Πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά ώστε να διασφαλίσουμε ότι το σοκ θα παραμείνει όσο το δυνατόν συντομότερο και όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο και ότι δεν θα δημιουργήσει μόνιμες ζημίες στις οικονομίες μας και συνεπώς στη μεσοπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών», ξεκαθαρίζουν οι 27 Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ.