Κοινωνία

Θεόδωρος Χρονόπουλος: χωρίς περίοδο χάριτος η τήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για αυστηροποίηση των ελέγχων σε όσους κινούνται στους δρόμους κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας.