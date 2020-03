Αθλητικά

Κορονοϊός: Αναβλήθηκαν οι τελικοί Champions League και Europa League

Η UEFA εξετάζει τις πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των τελικών των κορυφαίων διασυλλογικών διοργανώσεων στην Ευρώπη.

Η UEFA αποφάσισε την αναβολή διεξαγωγής των φετινών τελικών στο Champions League Ανδρών - Γυναικών και στο Europa League, που αρχικά ήταν προγραμματισμένοι να τελεστούν τον Μάιο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο τελικός του Champions League επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η καταληκτική αναμέτρηση στο Europa League είχε προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου, στο Γκντανσκ της Πολωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία εξήγησε ότι επί του παρόντος δεν έχει ληφθεί απόφαση για το αν και πότε θα πραγματοποιηθούν οι τρεις τελικοί.

«Η ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε την περασμένη εβδομάδα ως αποτέλεσμα της διάσκεψης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, υπό την προεδρία του προέδρου της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, θα αναλύσει τις διαθέσιμες επιλογές. Η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει να μελετά το καλαντάρι. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν σε εύθετο χρόνο», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.