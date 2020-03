Κόσμος

Κορονοϊός: απαγόρευση κυκλοφορίας στην Κύπρο

Αυστηρό διάγγελμα Αναστασιάδη σε όσους επιδεικνύουν ανεύθυνη συμπεριφορά.

Ο πόλεμος κατά του κορονοϊού κερδίζεται μόνο αν παραμείνουμε στα σπίτια μας, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ανακοινώνοντας απαγόρευση κυκλοφορίας, εκτός εξαιρέσεων.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ανέφερε ότι παρά τα υφιστάμενα μέτρα και τις θυσίες, μια μειοψηφία επέδειξε συμπεριφορά ανευθυνότητας και απειθαρχίας και για το λόγο αυτό λαμβάνονται μέτρα από αύριο Τρίτη (24/3) στις 18:00 το απόγευμα ως και τις 13/4, γιατί διαφορετικά το σύστημα υγείας θα καταρρεύσει.

Δεν διανοούμαι, είπε χαρακτηριστικά, πως μπορεί να οδηγηθούμε στα φαινόμενα που καταγράφονται στην Ιταλία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι γιατροί εξ’ ανάγκης επιλέγουν ποιοι θα ζήσουν ή ποιοι θα αφεθούν να πεθάνουν.

Μεταξύ άλλων απαγορεύεται η κυκλοφορία εκτός και αν γίνεται για μετάβαση στους χώρους εργασίας, σε υπεραγορές, φαρμακεία ή τράπεζες ή προς βοήθεια ατόμων που το έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ή για επίσκεψη στο γιατροί. Οι πολίτες πρέπει να φέρουν ταυτότητα ή διαβατήριο και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν.

Επίσης κλείνουν δημόσιοι χώροι άθλησης, πάρκα, μαρίνες, παραλίες, εκδρομικοί χώροι, χώροι συναθροίσεων, εκκλησίες και τεμένη, ενώ απαγορεύονται και οι λαμπρατζιές. Τη λειτουργία τους αναστέλλουν όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, πλην κάποιων και τα εργοτάξια εκτός και αν είναι για έργα δημόσιας ωφελείας.