Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτόπουλος στον ΑΝΤ1: Υπάρχουν αχτίδες αισιοδοξίας από την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού (βίντεο)

Ο ομ. Καθ. Δημόσιας Υγείας, που μετέχει στην ομάδα εμπειρογνωμόνων του Υπ. Υγείας, αναφέρεται στα μέτρα και κάνει εκτίμηση για τη διάρκεια της επιδημίας στην Ελλάδα.