Κόσμος

Κορονοϊός: ραγδαία αύξηση των θανάτων στη Γαλλία

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα άγγιξαν τις 20.000, ενώ περισσότεροι από 2.000 ασθενείς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Στους 186 ανέρχονται οι θάνατοι από τον νέο κορονοϊό μέσα σε διάστημα 24 ωρών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 860, κάτι που συνιστά αύξηση περίπου 28%, την ώρα που η Γαλλία μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα αποκλεισμού της.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν πρόσθεσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανήλθε στα 19.856, δηλαδή αυξήθηκε κατά 20% μέσα σε μία ημέρα.

Σύμφωνα με τον Βεράν, 2.082 άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και χρειάζονται μηχανική υποστήριξη.