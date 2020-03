Οικονομία

ΔΝΤ: έρχεται οικονομική κρίση ίσως μεγαλύτερη κι από του 2008

Όσο πιο γρήγορα έρθει η ανάσχεση του κορονοϊού, τόσο γρηγορότερα θα γίνει η ανάκαμψη, δήλωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Οι οικονομολόγοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναμένουν ότι η παγκόσμια οικονομία θα διολισθήσει σε ύφεση φέτος λόγω του κορονοϊού η οποία μπορεί να είναι βαθύτερη από αυτήν που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008.

«Το outlook για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2020 είναι αρνητικό, μια ύφεση τουλάχιστον τόσο βαθιά όσο αυτή που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ή χειρότερη» τόνισε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μετά από τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες της G20.

Η ίδια επισήμανε ωστόσο ότι το Ταμείο αναμένει ανάκαμψη για το 2021. Για να επιτευχθεί αυτό, σημείωσε, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον περιορισμό της πανδημίας και στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας.

«Ο οικονομικός αντίκτυπος είναι και θα είναι σφοδρός, αλλά όσο πιο γρήγορα ανασχεθεί ο ιός, τόσο γρηγορότερη και ισχυρότερη θα είναι η ανάκαμψη», υπογράμμισε.