Κόσμος

Ο κορονοϊός “νίκησε” τον Τζόνσον: απαγόρευση κυκλοφορίας στη Βρετανία

Στον απόηχο των επικρίσεων που δέχθηκε για τη χαλαρή αρχικά, αντιμετώπιση της πανδημίας, ο Τζόνσον άλλαξε ρότα με ένα δραματικό διάγγελμα.

Σειρά αυστηρών μέτρων, μεταξύ αυτών και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας με ελάχιστες εξαιρέσεις, εξήγγειλε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, μετά τον καταιγισμό των επικρίσεων που δέχθηκε για την μη λήψη δραστικών μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Λίγο νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι ακόμη 54 άνθρωποι έχασα τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της πανδημίας σε 335, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανήλθαν σε 6.650.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός στο διάγγελμα του στάθηκε ιδιαίτερα στην αποφυγή κατάρρευσης του βρετανικού συστήματος Υγείας, το οποίο -όπως τόνισε- είναι σημαντικό να κρατηθεί όρθιο.

Σε εκείνο το σημείο, δεν παρέλειψε να μιλήσει για τις περιπτώσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που, παρά το προηγμένο σύστημα υγείας, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στα νοσοκομεία.

«Ζητάμε από τον κόσμο να μείνει σπίτι. Η κατάσταση είναι κρίσιμη» τόνισε μεταξύ άλλων ο Τζόνσον.