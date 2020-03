Πολιτική

Κορονοϊός: Τηλεδιάσκεψη με Έλληνα καθηγητή του Yale είχε ο Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός συζήτησε το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της επιδημίας με τον καθηγητή Νικόλαο Χρηστάκη.

Με ένα tweet ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρεται στην «πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση» που είχε με τον καθηγητή Νικόλαο Χρηστάκη, για το σχέδιο δράσης για τον COVID-19 και το σύστημα υγείας μας.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, «βασίζουμε τις στρατηγικές μας σε υγιείς επιστημονικές συμβουλές» και υπογραμμίζει πως η χώρα μας έχει το προνόμιο να διαθέτει τέτοιους διαπρεπείς επιστήμονες στους οποίους και μπορεί να απευθύνεται, όπου κι αν αυτοί μπορεί να βρίσκονται.

Ο Νικόλαος Χρηστάκης είναι γιατρός, καθηγητής κοινωνικών και φυσικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ.