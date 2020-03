Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τα 1500 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Τουρκία

Τα τελευταία στοιχεία για την πανδημία στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της γείτονος.

Άλλοι επτά θάνατοι καταγράφηκαν σήμερα στην Τουρκία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της ασθένειας Covid-19 στα 37, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά μέσω του Twitter.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 293 και ανέρχονται σε 1.529.

Το τελευταίο 24ωρο έχουν διενεργηθεί 3.672 διαγνωστικά τεστ και συνολικά στη χώρα έχουν εξεταστεί περισσότεροι από 24.000 άνθρωποι.